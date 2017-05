Com possível retorno de Júlio César, Santa segue preparação para duelo contra Sport

Divulgação/Santa Cruz

Nesta quarta-feira (01), o Santa Cruz realizou um treino de preparação para a decisão da semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport, no Arruda. Os jogadores que participaram mais de 45 minutos no jogo da primeira partida, na Ilha do Retiro, fizeram um pequeno aquecimento e se voltaram ao vestiário, para realizar trabalhos físicos. No gramado, os jogadores reservas e os jogadores que atuaram menos de 45 minutos, realizaram um trabalho tático, comandado pelo técnico Vinícius Eutrópio.

A única dúvida é o goleiro Júlio César, que participou rápido da movimentação no campo. De acordo com o departamento médico coral, os treinamentos individuais são para evitar o contato com o restante dos atletas. O atleta será reavaliado e aguarda evolução do quadro de conjuntivite para saber se participa ou não do confronto decisivo. Sobre a partida de quarta-feira (03), Eutrópio reafirmou que a equipe vai precisar manter o alto nível apresentado no último jogo.

“Não podemos entrar para administrar. É jogar o jogo normal, respeitando sempre o adversário. O Sport é uma grande equipe e não ganhamos absolutamente nada. Está tudo em aberto. Por isso, nosso foco é total no jogo seguinte”, declarou.

O treinador aproveitou para convocou a torcida para lotar o Arruda e apoiar na difícil decisão contra seu rival. “Esperamos fazer uma festa bonita pelo futebol, pela Copa do Nordeste e pelo estado. Nossa torcida vai lotar o Arruda”, ressaltou Eutrópio.