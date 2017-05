Santa Cruz rompe com Penalty e anunciará marca própria na sexta-feira

Foto: Divulgação/Santa Cruz

Após nove anos, a Penalty deixará de ser fornecedora do material esportivo do Santa Cruz. Nesta terça-feira (02), o Tricolor anunciou oficialmente o desligamento entre a empresa e o clube. Com o rompimento, o Santa deve anunciar até o fim da semana a própria marca uniformes, que será batizada de Cobra Coral, que será utilizada no começo da Série B do Campeonato Brasileiro. O fornecimento das camisas é com a empresa Bomache, que já presta o mesmo serviço para Fortaleza e Paysandu. Os dois clubes resolveram criar suas marcas próprias nesta temporada.

O presidente Alírio Moraes, o vice-presidente Constantino Junior e o diretor de marketing Denis Victor vão conceder uma coletiva na sexta-feira (5) para divulgar as novidades. O planejamento dos tricolores era anunciar todas as novidades nesta terça-feira, mas mas com a mudança na tabela, os tricolores também mexeram no cronograma da atividade.

"Não queremos divulgar nada com relação a isso agora por conta da proximidade do jogo (contra o Sport). O foco é no jogo. Até porque realmente esse distrato já estava programado para ser anunciado hoje, então mantivemos. O acordo foi feito entre as duas partes. Mas não vamos declarar muito mais do que isso para não tirar o foco do jogo. Por isso, detalhes, plano de ação do clube, uniformes, falaremos sobre isso na coletiva", esclareceu o diretor de marketing coral Denis Victor.