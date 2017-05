Jogo Santa Cruz x Sport AO VIVO agora na Copa do Nordeste (0-0)

Quem se classificar no Clássico das Multidões enfrenta o Bahia, que reverteu vantagem diante do arquirrival Vitória e garantiu vaga na final do Nordestão.

A arbitragem do jogo Santa Cruz x Sport ao vivo hoje será pernambucana para o tradicional duelo estadual. Péricles Bassols Pegado Cortez será o árbitro principal, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Marcelino Castro de Nazaré.

"O motivo do treino fechado é justamente testar algumas alternativas. Não teremos grandes mudanças na equipe. Não teremos nada de mágico, nada de extraordinário. Os nomes para o jogo eu não tenho uma necessidade de passar para a imprensa. Vou fazer uma movimentação reservada para poder treinar algumas jogadas. O grande desafio é conseguir a classificação. Se houve um desrespeito do jogador do Santa Cruz, não é o meu jogador cometendo o mesmo desrespeito que vai resolver a situação. Não sou dessa política. Você tem que respeitar as instituições. E acima de tudo está a classificação", disse Ney Franco.

O último treinamento foi fechado. Fora desde o começo do mês de abril, o zagueiro Ronaldo Alves voltou aos treinamentos com bola, mas sentiu novo desconforto. Ainda assim, o treinador rubro-negro espera contar com o defensor no Clássico das Multidões. Ney Franco não deu pistas da escalação, apenas disse que não pretende mexer na estrutura do time, além de explicar os motivos das atividades sem acompanhamento da imprensa.

O controle emocional é importante para controlar as provocações. Quando Halef Pitbull marcou o gol da vitória coral na Ilha, o atacante comemorou em cima do escudo do Sport, o que causou muita polêmica e discussão. O atacante Rogério afirmou que vai fazer o mesmo caso balance as redes no Arruda.

Do outro lado, o controle emocional do Sport também foi comentado pelo técnico Ney Franco. O time rubro-negro precisa vencer por dois gols de vantagem. Triunfo por um gol de diferença classifica apenas se for maior ou igual a 3 a 2. Vitória por 2 a 1 leva a disputa às penalidades máximas.

"Converso sempre com os jogadores, junto com a comissão técnica, e uma vez por mês tenho um papo só eu e eles. Escolhi agora para ter esse papo firme e forte. A euforia está supercontida. Nossa realidade é lá no chão. Escolhi essa data por ser um jogo dessa grandeza. O intuito da torcida não é de empolgação e sim de apoio. A gente tem passado para os jogadores desde o início que vai ser um jogo equilibrado e de concentração. Vai ser muito mais difícil. Tem que respeitar o adversário. O time será repetido. Estamos apenas aguardando a liberação do Júlio César com o departamento médico. Se ele for liberado, joga", afirmou o técnico.

No gramado para Santa Cruz x Sport ao vivo hoje, a novidade pode ser o retorno do goleiro Júlio César à meta coral. Fora da primeira semifinal por causa de uma conjuntivite, o arqueiro treinou normalmente desde as primeiras atividades da semana. Fora isso, o time que venceu o Sport deve ser repetido pelo técnico Vinícius Eutrópio. O treinador também falou que conversou com o grupo para conter euforia e obteve um retorno positivo por parte dos jogadores.

Novidades dentro e fora do campo movimentaram o começo da semana no Santa Cruz. A cobra coral anunciou o rompimento de contrato com a fornecedora de material esportivo e disse que vai confeccionar os uniformes esportivos.

O Santa Cruz conseguiu um importante resultado ao vencer o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro. Com o resultado, até a derrota simples garante o Tricolor na segunda final consecutiva do Nordestão. Veja o resumo do primeiro confronto e o tempo real da partida.