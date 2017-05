Santa Cruz encara Sport com vantagem mirando final do Nordestão

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL DA COPA DO NORDESTE 2017, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO DO ARRUDA, EM RECIFE.

Na noite desta quarta-feira (03), o Santa Cruz enfrentará o Sport, pela partida de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2017, às 21h45, no Estádio do Arruda. No jogo de ida, na Ilha do Retiro, o Tricolor venceu por 2 a 1 e garantiu boa vantagem para o duelo, podendo até perder de 1 a 0. Para o Sport garantir a vaga, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

Caso se classifique, o Santa chega a segunda final consecutiva e irá em busca do Bi contra o Bahia, que superou o Vitória na outra semifinal da competição. Do outro lado, o Sport chegou as finais pela última vez em 2014, quando alcançou o tricampeonato regional.

Com retorno de Júlio César, Eutrópio repetirá escalação do jogo de ida

O técnico Vinicíus Eutrópio decidiu manter formação vencedora do jogo de ida. A única mudança é o goleiro Júlio César, que se recuperou de uma conjuntivite e treinou normalmente na terça-feira (02).

A equipe manterá os três meias armando o jogo para o atacante Halef Pitbull. Leo Costa, Pereira e Thomás. A provável escalação do tricolor é: Julio Cesar; Vítor, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa; David, Elicarlos, Pereira, Leo Costa e Thomás, Halef Pitbull.

Para evitar que a empolgação tome conta dos jogadores, Eutrópio realizou uma conversa com o grupo para evitar que o time desequilibre. “Escolhi agora para ter esse papo firme e forte. A euforia está super contida. Nossa realidade é lá no chão. Escolhi essa data por ser um jogo dessa grandeza. O intuito da torcida não é de empolgação e sim de apoio. A gente tem passado para os jogadores desde o início que vai ser um jogo equilibrado e de concentração. Vai ser muito mais difícil. Tem que respeitar o adversário”, concluiu o treinador.

Ney Franco mantém mistério sobre a escalação leonina

O técnico decidiu não dar pistas sobre a escalação. O último treino da equipe foi fechado para imprensa. A única certeza dita por Ney Franco é que a estrutura da equipe não será alterada. “O motivo do treino fechado é, justamente, testar algumas alternativas. Não teremos grandes mudanças na equipe. Não teremos nada de mágico, nada de extraordinário. Os nomes para o jogo eu não tenho uma necessidade, obrigação, de passar para a imprensa. Vou fazer uma movimentação reservada para poder treinar algumas jogadas.”, afirmou Ney.

A dúvida sobre o zagueiro Ronaldo Alves continua. O jogador fez o primeiro treino com bola na segunda (01), mas voltou a sentir dores. A expectativa é que ele jogue se não correr nenhum risco de lesão. Caso não exista condição de jogo, Matheus Ferraz deve seguir no time titular. Também não se sabe se o esquema com três volantes será mantido ou não.

O Sport deve entrar em campo com Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves (Henríquez/Matheus Ferraz) e Mena; Fabrício, Rithely e Diego Souza; Everton Felipe (Ronaldo/Rodrigo), André e Rogério.