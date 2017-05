Vinícius Eutrópio destaca empenho dos atletas mesmo com adeus no Nordestão

Foto: Anderson Freire/Esp.DP

Na noite desta quarta-feira (3), o Santa Cruz foi eliminado pelo seu Sport, em pleno Arruda lotado. O time leonino venceu pelo placar de 0x2. Com gols de Everton Felipe e André. Mesmo após a derrota, o técnico Vinicius Eutrópio não se mostrou muito contrariado. Mesmo deixado claro que estava triste, o comandante coral vê o clube com o dever cumprido na competição.

"Vemos uma equipe que está jogando de igual para igual e às vezes até melhor com um adversário de primeira divisão e com um investimento alto. Termino com a sensação de dever cumprido. Feliz no sentido de ter descoberto e resgatado vários jogadores. Triste porque sabia que podia ir mais longe".explicou Eutrópio.

De acordo com o treinador, o jogo estava controlada até o lance do segundo gol rubro-negro. "Trabalhamos que a falta na esquerda é pra um canhoto bater. A bola do Salles viaja muito, fica mais fácil pro goleiro. Eles organizaram um contra-ataque e foram felizes, não foi um lance trabalhado onde o gol foi criado. No entanto, valorizo a entrega destes jogadores que são valentes. Brigaram até o apito final e merecem elogios por ter enfrentado equipes de primeira divisão de maneira competitiva".

No final da coletiva, Vinicius Eutrópio elogiou o desempenho dos seus atletas e lembrou da necessidade de recuperar os atletas para os dois próximos duelos contra o Náutico, pelo 3 lugar do Pernambucano, valendo vaga para Copa Nordeste 2018. Mais uma vez, dois mata-matas.