Em jogo equilibrado, Santa Cruz e Figueirense empatam e se complicam na tabela

Com objetivos diferentes na classificação, Santa Cruz e Figueirense se enfrentaram na tarde deste sábado (24) na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, em duelo válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a força da torcida foi suficiente, pois o Mais Querido ficou no empate em 1 a 1, com gol assinalado por Augusto; Henan descontou.

A igualdade foi ruim para ambos, uma vez que deixou os tricolores na 8ª posição e somando 14 pontos, perdendo a oportunidade de entrar - ainda que de maneira provisória - no G-4. Os alvinegros, porém, ficam na vice-lanterna e à frente apenas do Náutico, somando somente nove pontos.

Os times voltam a campo, pela 10ª rodada, nessa próxima semana. Os pernambucanos vão até Barueri para duelar diante do Oeste na Arena Barueri no sábado (1º), às 16h30, enquanto os catarinenses enfrentam o Londrina no Orlando Scarpelli em Florianópolis, na terça-feira (27), às 21h30.

Figueirense é mais eficaz e sai em vantagem

O jogo iniciou bem truncado, uma vez que choveu momentos antes da bola rolar e deixou os times sem muita criatividade no começo. Apesar disso, o Santa Cruz tirou proveito do incentivo da torcida e foi ao setor ofensivo com perigo. O lateral-esquerdo Roberto tabelou com Ricardo Bueno e invadiu a área, chutando próximo à trave esquerda.

Sem muita criatividade, as equipes pouco se agrediram e fizeram com que o público presente à Arena de Pernambuco fosse ficando cada vez mais impaciente. Dando descuido, o zagueiro Bruno Silva saiu jogando errado e Henan serviu Robinho. O atacante, porém, demorou a driblar Júlio César e viu o goleiro crescer para afastar.

A partida continuou com baixo nível técnico e com raros momentos de empolgar os torcedores, entretanto com o Figueirense indo para cima. Enquanto os homens de frente do Mais Querido não eram criativos, os da defesa falharam constantemente e cederam muitos espaços para o escrete alvinegro assustar.

Nos minutos finais do primeiro tempo, por outro lado, o Figueira foi ao ataque e aproveitou bem um dos erros defensivos dos donos da casa. Dessa vez, Robinho foi quem deu o passe a Henan na entrada da área tricolor. O centroavante mostrou qualidade na finalização e encobriu o arqueiro coral, abrindo o placar longe de seus domínios.

Mais Querido pressiona e arranca empate

Na etapa final, Adriano Teixeira decidiu dar um fôlego extra ao ataque, ao sacar André Luís, Bruno Paulo e Léo Lima, promovendo as entradas de Augusto, William Barbio e João Paulo, respectivamente. Com isso, o Santa buscou a todo custo o empate, indo para cima e procurando o erro do adversário.

Ainda assim, quem teve a primeira oportunidade foi o Figueirense, em jogada bem trabalhada. Jorge Henrique recebeu bom passe pelo lado esquerdo e, livre de marcação, arrematou cruzado de canhota e a bola saiu muito próxima à trave, dando um verdadeiro susto na torcida dos mandantes.

Pouco tempo depois, entretanto, os pernambucanos continuaram com mais ímpeto e foram recompensados. Gabriel Vallés tocou na pequena área, Elicarlos desviou e Augusto apareceu com liberdade no meio dos marcadores. O atacante cabeceou tirando do goleiro e igualou o placar na Arena.

Tentando continuar intenso dentro de campo, mesmo no fim, a Cobra Coral levou perigo e quase chegou à virada. William Barbio tabelou na direita com Ricardo Bueno e cruzou para Augusto que, de carrinho, viu o arqueiro fazer boa intervenção. Nos acréscimos, contudo, Joãozinho tentou passar na área e Gabriel Vallés desviou contra, quase marcando em seu próprio patrimônio, mas Júlio César interveio com a ponta dos dedos e deixou o placar igualado até o fim.