Adriano Teixeira lamenta primeiro tempo fraco, mas exalta etapa final diante do Figueirense

Adriano atribuiu o empate ao baixo desempenho no primeiro tempo(Foto: Antônio Melcop / Santa Cruz Futebol Clube)

Vindo de duas partidas sem vitória diante de Internacional e América MG, o Santa Cruz entrou em campo na Arena Pernambuco precisando dos três pontos contra o vice-lanterna Figueirense, em duelo pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão, mas o resultado esperado não veio e as duas equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. Segundo o técnico Adriano Teixeira, o baixo rendimento apresentado no primeiro tempo foi determinante para que o triunfo não tenha sido alcançado.

‘’A gente entrou em campo um pouco apático no primeiro tempo em relação ao que a gente estava pensando. Sabíamos que iria ser um jogo bastante complicado e difícil, mas a etapa inicial realmente foi muito abaixo das nossas expectativas’’, comentou o treinador.

O gol do Tricolor foi marcado por Augusto, que, bastante pedido pela torcida, entrou e correspondeu assinalando o tento que garantiu um ponto para os Corais. Peça fundamental para a melhora de rendimento do Santa no segundo tempo, Augusto valorizou o ponto conquistado. O atacante elogiou a forma como o time se postou e a imposição dos quarenta e cinco minutos finais, apesar de não ter conseguido a virada no placar.

‘’A gente impôs o nosso ritmo dentro de casa. Temos que jogar como nós fizemos no segundo tempo e partir para cima em busca dos três pontos. Voltamos do vestiário determinados a isso. Nós não conseguimos virar a partida, mas o importante foi que não perdemos’’, avaliou o atleta do Tricolor do Arruda.

Ocupando agora a oitava posição, o Santa Cruz terá nova chance para voltar a vencer no próximo sábado (1º), quando enfrenta o Oeste na Arena Barueri às 16h30. Sem vencer desde a quarta rodada, o time do interior paulista não vem fazendo uma boa campanha, estando na 17ª colocação com 12 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.