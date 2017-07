Após rescindir com Ceará, zagueiro Sandro acerta transferência ao Santa Cruz

Foto: Rafael Barros/cearasc.com

Com quase um terço do Campeonato Brasileiro da Série B disputado, a diretoria do Santa Cruz permanece com o cronograma de contratações para reforçar a equipe coral. Nessa segunda-feira, o Tricolor do Arruda anunciou a negociação com o zagueiro Sandro. Com 29 anos de idade, o jogador estava no Ceará, rescindiu o contrato com o Vozão e fechou acordo para se juntar ao time da Beberibe.

Sandro tem bons números com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu. Foram 130 jogos, 13 gols marcados e três títulos conquistados (Copa do Nordeste 2015 e Campeonato Cearense 2014 e 2017) durante os três anos na equipe. Revelado pelo Fluminense, atuou também no Ituano, Figueirense, Joinville e no futebol do Kuwait antes de ser atleta do Ceará. A rescisão com a equipe aconteceu no último sábado (24) de maneira amigável, o que facilitou a concretização do vínculo com o Santa.

O jogador já era especulado como reforço coral e o técnico Adriano Teixeira chegou a fazer bom comentário sobre o zagueiro após o empate em casa diante do Figueirense. "Ele é um bom jogador, um cara de muita força, com boa participação nas bolas aéreas. Já vi jogar no Ceará. É um grande jogador", disse o comandante.

Com a chegada de Sandro, o sistema defensivo do Santa Cruz conta com os zagueiros Anderson Salles, Jaime, Eduardo Brito, Otávio, Walter Guimarães e Bruno Silva. O jogador apenas espera a realização dos exames médicos rotineiros, a assinatura do contrato e a regularização junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) para disputar jogos com a camisa tricolor.

Após o empate na última rodada, o Santa Cruz ocupa o oitavo lugar na tabela de classificação da Série B. O próximo confronto será disputado contra o Oeste, às 16h30 do sábado (1º), na Arena Barueri.