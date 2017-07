Santa Cruz anuncia a contratação do lateral-direito Alex Travassos

Jogador defendeu o Campinense e chegou a ser destaque no início do ano (Foto: Divulgação / Campinense Clube)

O Santa Cruz anunciou na manhã desta quarta-feira (28) a contratação do lateral direito Alex Travassos, de 30 anos. O atleta assinou contrato com o Tricolor do Arruda até o final da Série B, e o último clube que defendeu foi o Campinense, onde se destacou no início da temporada, mas foi dispensado no início desse mês, alegando não entender a opção da diretoria da Raposa.

No site oficial, o clube Coral exaltou as boas chegadas ao ataque e a experiência do jogador, que vem com expectativa de assumir a titularidade da posição. Alex disputará a vaga com Nininho e o argentino Gabriel Valles, que chegaram a ocupar a lateral desde a grave contusão de Vitor, na partida de estreia contra o Criciúma, vencida de virada pelos tricolores, mas nenhum dos dois conseguiu se firmar como titular.

Alex Travassos já se encontra em Recife e já participou do treinamento realizado em Aldeia nesta tarde, o esperado é que já esteja à disposição para enfrentar o Oeste, no próximo sábado (1°), pela 11ª rodada da Série B. Ele se junta ao grupo de contratados para a briga pelo acesso à elite nacional, com o volante Derley, o zagueiro Sandro, os meias João Paulo e Léo Lima e os atacantes Augusto e Bruno Paulo.

Até aqui, na competição, o Santa Cruz acumula quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, ocupando a sétima posição com 14 pontos conquistados. Sem vencer há três partidas, incluindo duas disputadas em casa, os Corais viajam para o interior paulista, onde enfrentarão o Oeste na Arena Barueri às 16h30 do sábado, buscando retornar ao G4. O adversário do Tricolor se encontra na zona de rebaixamento, estando no 18º lugar, mas com apenas dois pontos de distância do Santa, o que evidencia o equilíbrio que marca esse início de campeonato.