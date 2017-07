Sem Léo Lima e Bruno Paulo, Santa Cruz se prepara para encarar o Oeste

Bruno Paulo vinha sendo titular e agradando a torcida Coral, mas deve ficar de fora por aproximadamente dez dias(Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

Sem vencer desde a sétima rodada, quando conseguiu uma importante virada para cima do Ceará fora de casa, o Santa Cruz se prepara para o confronto contra o Oeste, na Arena Barueri. Para o duelo, o treinador Adriano Teixeira ganhou dois problemas: os desfalques do atacante Bruno Paulo e do meia armador Léo Lima. Ambos sofrem do mesmo problema, uma lesão na coxa direita, após se machucarem no empate contra o Figueirense no último sábado (24), na Arena Pernambuco, o meia tem lesão em grau menos elevado e pode voltar em uma semana, mas o atacante deverá ficar fora por cerca de pelo menos dez dias.

Sendo obrigado a realizar mudanças para suprir a ausência dos atletas, Adriano optou por escalar o atacante Augusto e o volante Derley para as posições, com Derley atuando mais defensivamente e Thiago Primão mais solto para armar o jogo. O comandante também testou William Barbio no lugar de André Luís, assim como havia feito na substituição no decorrer da partida contra o Figueirense. Outra mudança foi o argentino Facundo Parra, que entrou no lugar de Ricardo Bueno, que foi poupado no fim da movimentação e deverá ser titular.

O treinamento aconteceu em Aldeia, no campo do Hospital Português, na tarde desta quinta-feira (29), e foi marcado pelo primeiro coletivo sob comando de Adriano Teixeira, que vai para o seu quinto jogo a frente do Tricolor do Arruda, mas ainda não havia tido uma semana cheia para trabalhar. Amanhã o Santa Cruz encerrará a sua preparação para a 11ª rodada realizando um treino no estádio do Arruda, mas a expectativa é que não se repita um novo coletivo devido à manutenção que atinge parte do gramado do campo Coral.

Com isso, a confirmação da escalação só deverá ser divulgada na entrevista coletiva de Adriano. A tendência é que ele entre em campo com a seguinte formação: Julio Cesar; Gabriel Valles, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, Derley e Thiago Primão; Augusto, William Barbio e Ricardo Bueno.