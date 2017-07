Ex-Ceará, Santa Cruz apresenta oficialmente o zagueiro Sandro

Após defender o Ceará nas últimas três temporadas, Sandro agora veste a camisa do Tricolor do Arruda(Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

Um dos reforços que a diretoria Coral apostou para a luta pelo acesso, o zagueiro Sandro, de 29 anos, que defendeu o Ceará nas três últimas temporadas, foi apresentado nesta manhã de sexta-feira (30), no Arruda. O atleta foi anunciado como novo contratado do clube na última segunda-feira (26) e chega com status de quem vai brigar pela titularidade na defesa Tricolor.

Revelado pelo Fluminense, onde pouco atuou e chegou a ser emprestado para o Ituano, o defensor também teve passagens por clubes tradicionais do sul do país como Joinville e Figueirense antes de defender o alvinegro cearense, além de ter jogado no exterior, pelo Kazma, do Kuwait. Em sua primeira conversa com a imprensa, Sandro fez questão de ressaltar a felicidade em ter acertado com o Santa Cruz, afirmando ter o desejo de deixar seu nome na história do clube.

‘’Para mim é uma felicidade imensa estar aqui. Eu não vim para ser mais um, tenho que vir para ter uma passagem marcante. A nossa história no futebol é muito curta e aqui quero fazer isso. Eu tenho que entrar sempre para vencer, o trem já está andando há bastante tempo e a equipe está bem formatada’’, frisou o zagueiro.

Titular na maior parte de sua passagem pelo Vozão, Sandro fez questão de falar sobre o ex clube, onde conquistou dois títulos cearenses e uma Copa do Nordeste. ‘’Na minha última casa (Ceará), eu pude desempenhar bem o meu papel, mas tudo tem um fim. Tenho uma boa relação lá e foi tudo tranquilo. Agora é uma nova história e vejo um grupo unido, estou me sentindo em casa, mesmo com pouco tempo’’.

O nome do atleta já foi publicado no BID da CBF e ele já está regularizado, porém não entrará em campo no próximo desafio Coral, sábado (01) diante do Oeste, no interior paulista. A expectativa é que ele esteja à disposição para fazer sua estreia contra o Brasil de Pelotas, na outra sexta-feira (7), no estádio do Arruda.



Se por um lado teve jogador sendo apresentado, por outro também teve atleta deixando o Arruda. O volante Gino, contratado no início da temporada, está de saída do Santa Cruz, onde não conseguiu se firmar nas oportunidades em que recebeu.