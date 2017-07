Com golaço do meio-campo, Oeste supera Santa Cruz e deixa zona de rebaixamento

O Oeste reencontrou o caminho das vitórias. O rubro-negro paulista entrou em campo na tarde deste sábado (1º) para fazer um duelo com o Santa Cruz, na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acabou apresentando um futebol eficiente diante de um tricolor bastante desorganizado para vencer por 2 a 0. Os gols do rubrão foram marcados por Velicka e Fernando Aguiar.

Com o resultado desta tarde, o Oeste sobe na tabela e vai para a 11ª colocação, com 15 pontos, abrindo três para a zona de rebaixamento. Já o Santa Cruz começa a ligar o sinal de alerta, pois acabou caindo para 13ª posição, com 14 pontos, ficando a apenas dois pontos do Figueirense, que é o primeiro clube no Z-4 da competição nacional.

A 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será realizada apenas no próximo final de semana, mas com algumas equipes já entrando em campo no meio da semana. O Oeste terá pela frente uma partida diante do Vila Nova, no sábado (8), às 16h30, na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo. Já o Santa Cruz vai entrar em campo na sexta-feira (7), às 19h15, para fazer um duelo contra o Brasil-RS, no Arruda, em Recife, Pernambuco.

Tricolor tem pênalti não marcado, rubro-negro é superior e sai na frente com Velicka

O confronto começou com as duas equipes se estudando bastante, mostrando precaução para evitar maiores problemas na defesa. Os donos da casa adotaram uma postura bem fechada para surpreender no contra-ataque, enquanto os tricolores tinham a posse da bola, mas não conseguiam construir boas possibilidades para fazer o goleiro Rodolfo trabalhar. Aos poucos o rubro-negro foi se soltando e a primeira chegada perigosa aconteceu aos 14 minutos, com Velicka aparecendo livre na área, mas finalizando muito mal para fora.

Ganhando o meio-campo, o Oeste começou a apresentar perigo. Aos 18 minutos ficou novamente perto de abrir o placar, quando Mazinho colocou velocidade pela esquerda, entrou na área e chutou cruzado para uma ótima defesa do goleiro Júlio César. Os espaços pela direita de defesa Coral acabava sendo o ponto explorado pelo ataque do rubro-negro paulista e assim foi que Mazinho levou perigo mais uma vez, pois aproveitou bem o cruzamento de Danielzinho e cabeceou para fora, assustando os tricolores.

Um lance curioso acabou prejudicando o tricolor pernambucano aos 35 minutos. Com a bola pronta para ser reposicionada, o goleiro Rodolfo empurrou o atacante Augusto na área e o árbitro não observou o pênalti, deixando a partida seguir normalmente. A melhor chegada do Santa Cruz só veio acontecer aos 36 minutos. Augusto avançou bem pela direita e cruzou rasteiro para entrada da área, em que estava João Paulo, mas chute saiu fraco e o goleiro Rodolfo defendeu sem sustos.

Com uma certa melhora, o Santa Cruz levou perigo à meta defendida por Rodolfo em uma boa tentativa do lateral-direito Gabriel Vallés, que chegou na entrada da área e chutou forte para fora. Mas quem comemorou mesmo foi o Oeste, quando aos 42 minutos Velicka entrou na área pela direita com liberdade, passou com qualidade por Bruno Silva e chutou cruzado para delírio da torcida rubro-negra. Desta maneira, o primeiro tempo acabou sendo encerrada no 1 a 0 em favor dos mandantes.

Fernando Aguiar marca do campo defensivo, Oeste suporta pressão e vence Santa Cruz

Para o segundo tempo, o técnico Roberto Cavalo resolveu fazer uma alteração no sistema defensivo. Ele tirou o lateral-direito Guilherme Romão para colocar William Cordeiro. Já o técnico Adriano Teixeira preferiu manter a mesma formação da primeira etapa. Com a bola rolando, o Oeste seguiu apresentando mais poder ofensivo e assim bastou menos de um minuto para chegar com perigo e ficar perto do segundo gol, pois Velicka entrou com liberdade pela esquerda e chutou para fora, com perigo.

A resposta do Santa Cruz veio acontecer pouco tempo depois, quando William Barbio puxou da esquerda para o meio com velocidade e chutou forte para fora. O Oeste não deixou por menos e também se apresentou bem no ataque. Gabriel Vasconcellos recebeu pela direita, foi para cima da marcação e bateu por cima da meta. Necessitando melhorar o desempenho ofensivo, o técnico Adriano Teixeira resolveu tirar o meia-atacante João Paulo para colocar o atacante Facundo Parra.

Visando evitar mais uma derrota na competição, os tricolores foram para cima buscando iniciar uma pressão. Aos 13 minutos William Barbio teve uma grande oportunidade de deixar tudo igual. Ele recebeu dentro da área, com espaço, mas acabou chutando em cima da marcação rubro-negra. O técnico Roberto Cavalo resolveu modificar o ataque tirando Gabriel Vasconcellos para colocar Kauê. Já Adriano Teixeira colocou o atacante Júlio Sheik no lugar de Augusto.

Em vantagem, o Oeste resolveu adotar uma postura defensiva, esperando apenas para sair em velocidade nos contra-ataques. Assim, o Santa Cruz foi começando a chegar com perigo e ficando perto do empate, que quase aconteceu quando Derley recebeu de frente para meta e chutou para muito longe. Pouco tempo depois foi Jaime que ficou livre na área e bateu para fora, perdendo grande oportunidade.

Diante da pressão, igualdade no marcador quase chegou para o Santa Cruz quando Júlio Sheik cabeceou na pequena área e o goleiro Rodolfo fez um milagre para salvar o Oeste. No lance, o goleiro Júlio César fora para área e o meia-atacante Fernando Aguiar aproveitou o corte na cobrança de escanteio para chutar de antes do meio-campo para delírio do torcedor rubro-negro. Com isso, o confronto acabou sendo encerrado no 2 a 0 em favor dos donos da casa.