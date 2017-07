Após derrota para Oeste, Santa Cruz anuncia Givanildo Oliveira como novo técnico

Conhecido por "Rei do Acesso", técnico busca manter escrita no tricolor pernambucano (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

A derrota sofrida pelo Oeste provocou mudanças no Santa Cruz. Na manhã deste domingo (2), a diretoria acertou a contratação do técnico Givanildo Oliveira, que estava no Ceará e foi demitido depois de um início irregular na Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Ídolo dos corais também como atleta, Givanildo chega para sua sexta passagem comandando a equipe.

Conhecido como "Rei do Acesso", o 'novo' comandante tricolor inicia o trabalho no clube já nessa segunda-feira (3), sendo apresentado para o plantel na reapresentação. Atualmente, é o profissional que acumula o maior número de acessos somando todas as quatro divisões e um nos pernambucanos, em 2005, após campanha memorável.

Sob o comando de Adriano Teixeira, que assumiu interinamente com a demissão de Vinícius Eutrópio, o Mais Querido vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer. A última vitória da Cobra Coral foi sobre o Ceará, por 3 a 1, justo na primeira partida comandada pelo interino na atual temporada.

Adriano comandou os corais por cinco oportunidades e venceu apenas uma (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Buscando substituto de Eutrópio, os dirigentes sondaram os nomes de Marcelo Cabo, Marcelo Martelotte e Dado Cavalcanti, mas optaram por seguir com Adriano. A solução de permanecer com o auxiliar fixo para alguns confrontos da Segundona ocorreu por conta de dívidas, que é o principal problema extracampo.

Ano passado, Giva comandou o Náutico na Série B para tentar colocar na elite nacional, porém foi superado na última rodada e continuou na segunda divisão. Com isso, esse será o seu 19º trabalho no seu estado natal, sendo o sexto no escrete da Beberibe. Confira as outras vezes de Oliveira à frente do time.

1989/1990 – vice campeão do Campeonato Pernambucano

1998 – livrou o rebaixamento à Série C

2004/2006 – conquistou o estadual e o acesso à Série A

2007 – disputou parte da Série B

2010 – disputou o Campeonato Brasileiro da Série D