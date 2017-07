Com mudanças pontuais, Santa Cruz encerra preparação para enfrentar Luverdense

Foto: Divulgação/Santa Cruz Futebol Clube

Nesta terça-feira (11), às 21h30, o Tricolor enfrenta o Luverdense, no estádio Passo das Emas, pela Série B 2017. A equipe encerrou a preparação para a partida no domingo (09), onde parte do elenco trabalhou tecnicamente no Grito da República, em Olinda, e o outro grupo ficou no Arruda para uma movimentação física. Na segunda-feira (11), o treino aconteceu no hotel, para aprimoramento físico do grupo.

O técnico Givanildo Oliveira não revelou a equipe titular, mas deve haver algumas mudanças: Elicarlos não viajou com o grupo por conta de dores musculares na coxa e Wellington Cézar joga em seu lugar. André Luís, suspenso, dará lugar a William Barbio no ataque.

Sem Thiago Primão, que segue se recuperando de pequena lesão no joelho, João Paulo, autor de um dos gols da vitória contra os gaúchos, na rodada anterior, continua com a missão de ser o principal homem de armação da equipe. Enquanto isso, Derley, que deixou o último jogo reclamando de dores na coxa, viajou e será reavaliado momentos antes do confronto.

O Santa Cruz deve entrar em campo com Julio Cesar; Nininho, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Wellington Cézar, Derley e João Paulo; Augusto, Wiliam Barbio e Ricardo Bueno. Nininho, prata-da-casa que recentemente assumiu a lateral direita coral e vem mantendo um bom nível de atuação, revelou que espera um jogo complicado, mas busca superar as dificuldades.

“O Luverdense está brigando na parte de baixo, mas o campeonato está muito nivelado. Com uma vitória, você vai lá pra cima. Vai ser um jogo muito difícil, jogar em Lucas do Rio Verde, contra um time bom. Mas precisamos passar por cima disso. Precisamos passar por todas as dificuldades, porque queremos comemorar esse acesso no final do ano”, afirmou o atleta.