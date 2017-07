Givanildo aprova empate contra Luverdense: "Resultado foi bom pela situação"

Treinador coral minimiza desespero nos minutos finais, que garantiu o resultado (Foto: Leonardo Heitor/Luverdense)

Mesmo comandando o Santa Cruz somente pela segunda vez desde o retorno, que foi contratado após a saída de Vinícius Eutrópio, ainda não perdeu. Na noite desta terça-feira (11), diante do Luverdense, teve um importante empate em 2 a 2, que ainda assim fez o Mais Querido ficar afastado do G-4.

O resultado conquistado longe de casa, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, foi valorizado por Givanildo Oliveira. O técnico coral destacou o empenho apresentado, mesmo com baixas de última hora - como a do lateral-esquerdo Roberto, em negociação com a Chapecoense - e o desenrolar da partida.

"Ganhamos um ponto, mas a Série B é difícil e jogar aqui é complicado. É difícil ganhar deles, pois são fortes e marcam com muita pressão. Foi assim o jogo todo, mas não sofremos tanto como após o segundo gol, já que a gente tinha de se abrir. Procuramos o empate e corremos um risco, porém foi resultado bom para a situação", assegurou Givanildo, que aprovou a apresentação dos reservas e minimizou os problemas.

Barbio foi um dos que rendeu bem diante do Verdão no Passo das Emas (Foto: Leonardo Heitor/Luverdense)

"Precisava buscar pelo menos o empate e já poderia ter acontecido na bola de Pitbull, mas infelizmente não entrou. Aí teve o pênalti, porque forçamos e fomos para cima, pois perder por dois ou três de diferença não adiantava de nada, mas felizmente nós conseguimos o resultado. Perder alguns jogadores foi nosso problema maior. O Eli e o André, eu já sabia, mas perder os dois laterais foi complicado. O Gabriel (Vallés) até que não sentiu porque tinha atuado, mas Tiago sentiu um pouco", completou.

Os tricolores voltam a campo, pela 14ª rodada, fazendo clássico com o Náutico. Até o momento, os rivais se enfrentaram por seis vezes nesta temporada, com total de duas vitórias para cada, além de um empate, o que deixa o panorama imprevisível para o confronto do sábado (15), às 16h30, na Arena de Pernambuco.

A Cobra Coral, depois da igualdade diante do Verdão, segue um pouco distante do grupo classificatório à elite. O placar o fez cair na tabela da 7ª à 9ª colocação e somar 18 pontos, cinco a menos que o Vila Nova - o último entre os quatro primeiros - e cinco à frente do Luverdense, que é o primeiro da degola.