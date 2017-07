Apesar do retorno de Pitbull, Santa Cruz ainda não está definido para enfrentar Náutico

O meia Léo Lima e o atacante Bruno Paulo estão a disposição do técnico Givanildo (Foto: Comunicação/Santa Cruz Futebol Clube)

Neste sábado (15), o Tricolor enfrenta o Náutico, na Arena de Pernambuco, em busca de se aproximar ainda mais da zona de classificação para Série A 2018. Por conta de desgastes físicos, a escalação da equipe será definida apenas minutos antes da partida.

Com Ricardo Bueno de fora, por causa da lesão no joelho, Givanildo apenas confirmou o atacante Pitbull no time titular, invés do argentino Facundo Parra. “Posso falar que Pitbull vai começar o jogo. Os outros nove, vamos esperar um pouco. Barbio saiu com problema na panturrilha, Augusto também sente dor no pé. Vamos esperar um pouco. Não gosto de falar o time. Ainda tem essas condições”, afirmou o treinador.

Thiago Primão, que estava se recuperando de contusão, sentiu dores novamente e segue de fora. Além dele e de Bueno, o lateral-direito Nininho e o volante Elicarlos também estão no DM e ficarão de fora do clássico. O meia Léo Lima e o atacante Bruno Paulo, voltaram de contusão e estão a disposição da comissão técnica.

No treino desta sexta-feira (14), Givanildo trabalhou bolas paradas e efetuou mais uma mudança além da entrada de Pibull. O atacante André Luís voltou de suspensão e substituiu Wiliam Barbio nas atividades.

Sendo assim, o Santa Cruz deve entrar em campo contra o Náutico com Julio Cesar; Gabriel Vallés, Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa; Wellington Cézar, Derley e João Paulo; André Luís, Augusto e Halef Pitbull.