Revelado no Náutico, volante João Ananias acerta com Santa Cruz para sequência da Série B

Atleta será apresentado oficialmente na segunda-feira (17) e reforça Mais Querido no certame (Foto: Léo Lemos/Náutico)

De maneira surpreendente, neste sábado (15), o Santa Cruz acertou a contratação do volante João Ananias. Formado na base do Náutico, o atleta rescindiu contrato e fechou com o arquirrival por um ano, pois o vínculo com o Timbu ia até o fim de 2017. Ainda assim, entretanto, seu ex-clube possui mantém uma parcela dos direitos econômicos.

Com mais de 150 jogos e nove anos de serviços prestados pela equipe alvirrubra, o cabeça de área optou pela rescisão junto aos alvirrubros e entrou em comum acordo com a diretoria. A indicação pelo negócio foi do treinador tricolor Givanildo Oliveira, que passou pelo rival em 2016 e solicitou a chegada de uma peça para o setor.

Durante a passagem pelo escrete da Rosa e Silva, contudo, firmou um curto empréstimo ao W Connection, de Trinidad e Tobago. Neste ano, ficou sem espaço por conta das sucessivas modificações no comando, atuando por somente 19 jogos, sendo que em três duelos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Volante rescindiu com o Timbu e firmou contrato de um ano pelos Mais Querido (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Explicando o acerto com o jogador, que vai dividir posição com Derley, Elicarlos e Wellington Cézar, o diretor de futebol Jomar Rocha celebra a chegada. Jomar disse que a negociação ocorreu sem problemas com o adversário, garantindo que foi bom às partes. A apresentação vai ser na próxima segunda-feira (17), mas ainda sem horário definido.

"Chegamos a um acerto com o jogador e o João Ananias está vindo em definitivo para o clube. Ele terá contrato de um ano, contudo o Náutico vai manter parte do percentual dos seus direitos federativos. Foi uma negociação tranquila e que acabou sendo boa para ambas as partes", disse o dirigente.