Presidente Alírio Moraes garante Santa Cruz na Copa do Nordeste: "Sair seria uma ação irresponsável"

Alírio busca dar fortalecimento da marca do time e minimiza aumento da rivalidade (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

Seguindo caminho inverso dos rivais Náutico e Sport, que desistiram da Copa do Nordeste em 2018, o Santa Cruz garantiu sua presença e vai entrar - caso a CBF não mude - direto na fase de grupos. Através de entrevista ao site oficial do clube, o presidente Alírio Moraes explicou a permanência no regional na próxima temporada.

"Seria uma ação muito ousada, muito irresponsável, isolada e somente minha, caso tomasse decisão como essa, sem escutar outras pessoas. Eu passei uma semana conversando com os órgãos maiores do Santa, ouvindo sócios e torcedores, além das pesquisas nas redes sociais. Era preciso escutar a torcida e traduzir o sentimento dela", declarou Alírio, que tenta evitar atrito com os arquirrivais por conta da decisão.

"Espero que nossa decisão não afete a unidade que existe entre Santa Cruz, Sport e Náutico, mas a gente continua trabalhando e pensando o futuro do futebol pernambucano. Achamos mais coerente permanecer o Santa Cruz na Copa do Nordeste, já que é sobre um campeonato que se iniciará no próximo ano. É uma decisão para o futuro do clube. Meu mandato acaba no final deste ano", completou.

Náutico e Sport já haviam comunicado saída do certame através de coletiva (Foto: Williams Aguiar/Sport)

De acordo com o mandatário coral, na última quinta-feira (13) ocorreu uma reunião em Salvador com os membros da Liga do Nordeste. Para Moraes, a valorização do certame ano após ano e o fortalecimento das marcas de cada equipe foram os pontos que vão dar novo ânimo para o ano que vem.

"Na última quinta-feira (13), participei - em Salvador - da Assembleia da Associação Liga do Nordeste. Após conversar com vários clubes, vimos que o torneio, ano a ano, tem recebido uma valorização, uma melhoria das cotas e na participação. Através deste campeonato, começou a dar fôlego novo nas velhas rivalidades interestaduais", assegurou, dizendo que o Mais Querido sai fortalecido com as mudanças.

"Creio que o Santa sai fortalecido no nosso projeto de reconstrução do clube, que já é realizado antes da minha chegada à presidência. A nível regional, estamos mais respeitados e agora os mais bem ranqueados (Santa, Bahia, Vitória e Ceará) vão ter escalonamento de R$ 1 milhão. A proposta foi aprovada por unanimidade e após uma reunião de muito amadurecimento", encerrou.