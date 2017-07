Sem zagueiro Jaime, Givanildo faz mistério para definir Santa Cruz contra Vila Nova

Sandro, contratado junto ao Ceará, poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

O empate sem gols com o Náutico, no último sábado (15), foi ruim ao Santa Cruz, pois ficou afastado do G-4. Para tentar se reaproximar dos primeiros colocados, que asseguram um lugar na elite, o Mais Querido vai ter de ir a campo contra o Vila Nova nessa terça-feira (18) com duas mudanças no time titular.

O zagueiro Jaime recebeu o terceiro cartão amarelo e, por isso, tem de cumprir a suspensão automática diante do Tigre. Em seu lugar, porém, a dúvida que deverá permanecer até momentos antes da bola rolar. O treinador Givanildo Oliveira, após o clássico com o Timbu, deixou em aberto se promoveria a estreia de Sandro, ex-Ceará, ou voltaria a jogar com Anderson Salles.

"Vou ter que pensar, embora não tenha tanto tempo para isso. Essa é uma decisão que tem que ser tomada rápido, porém não posso dizer o escolhido. Não posso decidir em cima do jogo, já que o substituto tem que ser definido antes. Nós não estamos tendo tempo para treinar, no entanto irei pensar com mais calma sobre quem irei utilizar", declarou Giva.

Pitbull deve seguir entre os 11 do Tricolor com dúvida de Ricardo Bueno (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

O comandante coral já vinha com problemas para definir quem atuará, na Arena de Pernambuco, pela 14ª rodada da Segundona. Antes, havia a ausência do lateral-direito Nininho, o volante Elicarlos, o meia Thiago Primão, todos vetados pelo departamento médico e sem expectativas de retorno.

Já o atacante Ricardo Bueno, por sua vez, tem presença incerta para a partida. Com edema no joelho direito, o centroavante ainda não teve o veto definitivo do DM e está com a possibilidade de entrar em campo. Caso seja descartado pelos médicos, Halef Pitbull segue mantido entre os 11 corais.

Mesmo com o mistério para a zaga, a Cobra Coral deverá ser escalada com: Júlio César, Gabriel Vallés, Sandro (Anderson Salles), Bruno Silva e Tiago Costa; Wellington Cézar, Derley e João Paulo; Augusto, André Luís e Halef Pitbull.