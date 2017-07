Com retorno de Ricardo Bueno, Givanildo ganha opções para encarar Boa Esporte

RODRIGO BALTAR/SANTA CRUZ

O Santa Cruz se reapresentou nesta quinta-feira (20), após a vitória diante do Vila Nova por 1a0. O técnico Givanildo começou o dia com uma notícia boa, a volta do atacante Ricardo Bueno, o atacante que perdeu os últimos dois jogos por conta de uma lesão no joelho esquerdo, mas trabalhou normalmente com bola na atividade dos atletas que não atuaram contra os goianos e tem chances de entrar em campo na sexta-feira, diante do Boa Esporte.

“Ele treinou ontem (quarta-feira) e hoje também. Foi um treino curto e ele participou normalmente. Estamos esperando o departamento médico para definir. Se ele estiver liberado, começará a partida”, afirmou Giva

Outro atleta que treino normalmente foi o meia Thiago Primão, que não joga desde o dia 24 de junho, no duelo contra o Figueirense. Ele teve uma lesão no tornozelo. O volante Elicarlos e o zagueiro Eduardo Brito também apareceram no campo, mas com um trabalho diferenciado. O primeiro se recupera de uma lesão muscular na coxa, enquanto o segundo estava fora por conta de uma pubalgia.

Por outro lado, o técnico não pôde contar como o lateral-direito Gabriel Vallés, o zagueiro Bruno Silva, o lateral-esquerdo Tiago Costa e os atacantes Augusto, André Luis e Halef Pitbull. Todos ficaram nos vestiários em recuperação física e são dúvidas para o duelo contra o Boa Esporte.

Quem aguarda uma oportunidade do técnico Givanildo, é o volante João Ananias. O jogador foi apresentação ontem (19) e assinou contrato até julho de 2018 com o clube Tricolor. Ananias agora espera a regularização para ser mais uma opção para Givanildo.

Com todo mistério, a escalação coral para a partida desta sexta-feira, na Arena de Pernambuco, deve ser a seguinte: Julio Cesar; Gabriel Vallés, Anderson Salles , Bruno Silva e Tiago Costa; Wellington Cezar, Derley e João Paulo; Augusto, André Luis e Ricardo Bueno.