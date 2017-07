Santa Cruz sai na frente, mas Boa Esporte reage, acerta trave três vezes e busca empate

Santa Cruz e Boa Esporte se enfrentaram na noite desta sexta-feira (21), na Arena de Pernambuco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os Corais saíram na frente no placar, com gol de cabeça de João Paulo aos 43 do primeiro tempo, mas viram um visitante indigesto que acertou a trave três vezes até empatar a partida com Thaciano, aos 25 do segundo.



No fim das contas, o 1 a 1 acabou não sendo bom para nenhuma das equipes. Para o Tricolor do Arruda porque perdeu a chance de emplacar a segunda vitória seguida e dormir no G4, e para os mineiros por terem estado mais perto da vitórias que os mandantes, chegando a acertar a trave três vezes.



Mesmo não tendo conquistado o a vitória como pretendia, o clube pernambucano ainda subiu uma posição na tabela, ocupando agora o oitavo lugar com 23 pontos. O Boa também saltou uma posição, chegando ao posto de 11º colocado, com 21 pontos somados. Os dois times podem perder posições a depender de outros resultados.

Santa larga na frente

Jogando diante de sua torcida e vindo de uma vitória, o Santa Cruz começou ditando o ritmo do confronto. Mesmo sem muita inspiração, os tricolores já chegaram com perigo aos 8 minutos, quando Barbio recebeu cruzamento na área e se antecipou à marcação, mas mandou para fora.



Dez minutos depois, foi a vez de Ricardo Bueno tentar de longe, mas a bola passou à direita do gol de Fabrício. O Boa Esporte demorou para tentar pela primeira vez, e quando tentou, não levou muito perigo: o chute de longe de Thaciano parou nas mãos de Júlio César aos 24 minutos.



Se na primeira tentativa os visitantes não assustaram, na segunda, só foram parados pela trave. Primeiro na cabeçada de Diones, após cruzamento de Ruan, depois na bomba de Eduardinho, que aproveitou o rebote e carimbou o travessão. Quando responderam, os Corais não ficaram no quase, e aos 43, João Paulo escorou de cabeça a sobra do cruzamento de Tiago Costa, abrindo o placar na Arena.

Visitantes reagem e buscam empate

Na etapa final, a primeira impressão era de que os mandantes continuariam em cima. Logo aos dois minutos, André Luís arriscou de longe e obrigou Fabrício a fazer uma grande defesa. Mas foi o único grande susto do Tricolor pernambucano no segundo tempo.



O Boa Esporte voltou a acertar a trave pouco depois, aos 14, quando Reis cobrou falta com capricho, mas ela bateu no travessão e saiu. Aos 20, em nova cobrança de falta, Reis assustou novamente os tricolores, mandando para fora, passando perto do gol de Júlio César.

De tanto insistir, os mineiros chegaram ao empate. Thaciano cabeceou firme a cobrança de escanteio de Reis, mais uma bola parada caprichada do atacante do Boa. O jogo seguiu aberto, mas mesmo diante de seus torcedores, o Santa Cruz não teve forças para reagir e nem os visitantes conseguiram a virada, mantendo o placar em 1 a 1 até o apito final.