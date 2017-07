Sem Elicarlos, Givanildo prepara Santa Cruz para enfrentar o Paraná

Foto: Comunicação/Santa Cruz Futebol Clube

Após empatar com o Boa Esporte-MG, na última sexta-feira (21), o Tricolor agora está com o pensamento no Paraná. O duelo acontece próximo sábado (29), no Estádio Durival Britto, também conhecido como Vila Capanema, localizado em Curitiba.

Givanildo Oliveira iniciou sua primeira semana livre para treinos e terá o elenco quase completo para realizar testes e efetuar mudanças na equipe. As baixas para a partida são o lateral-direito Vítor, que se recupera de uma fratura na perna direita, só ficará apto em setembro e o volante Elicarlos, que estava em fase de transição, mas voltou a sentir a lesão coxa direita e está vetado. O zagueiro Eduardo Brito e o lateral-direito Nininho seguem em processo de transição.

Para substituir Nininho, Alex Travassos e Gabriel Vallés concorrem pela vaga. Alex foi acionado pela primeira vez no último jogo e afirmou que está preparado para assumir a titularidade. “Quando você está integrando um time, um grupo, você tem que estar totalmente preparado. Mas também respeitando meus companheiros. Estou trabalhando todos os dias e dando o meu melhor para isso”, afirmou o jogador.

A equipe contará com o retorno do atacante Bruno Paulo, que volta após cumprir suspensão, e terá também com o volante João Ananias, que deve ser regularizado até a partida. Com isso, pode haver mudanças na equipe. “Sempre tem brecha (para mudanças) ainda mais quando se faz um jogo desse. Só não pode estar mudando muito. Mas não descarto mudanças. Com essas voltas tentaremos colocar um time que seja melhor contra o Paraná", ressaltou Giva.

As ausências do treino foram Augusto e Tiago Costa. O atacante ficou de fora por conta de dores na coxa, já o lateral-esquerdo foi poupado por desgaste físico. Os atletas serão reavaliados nesta terça, para saber se há chances de irem para o jogo.