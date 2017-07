Givanildo Oliveira testa mudanças no Santa Cruz para jogo contra o Paraná

Givanildo realiza mudanças no time visando buscar vitória fora de casa contra o Paraná(Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

Depois de ter tropeçado diante de sua torcida no empate em 1x1 contra o Boa Esporte, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz buscará agora uma reabilitação longe de casa, no Durival de Britto, em Curitiba, onde enfrentará o Paraná. Após a última partida, o treinador Givanildo Oliveira havia admitido a possibilidade de fazer mudanças na equipe, e no treinamento desta terça-feira (25), realizado em Aldeia, promoveu duas novidades no time titular: o lateral direito Alex Travassos e o atacante Bruno Paulo.

A primeira mudança já vinha sendo pedida pela torcida há algum tempo. O argentino Gabriel Vallés, que foi titular nos três últimos jogos, não estava agradando e não conseguiu se firmar desde o começo do ano, quando chegou ao clube, já tendo sido substituído pelo então estreante Alex Travassos na reta final do duelo com o Boa Esporte, na última sexta-feira (21).

Já Bruno Paulo, que ficou afastado durante algumas rodadas devido a uma lesão na coxa, voltou a atuar na partida contra o Vila Nova, ajudando a construiu a vitória Tricolor por 1x0. Porém, por suspensão, acabou ficando de fora do confronto da última sexta e agora aparece novamente como opção para o técnico Givanildo Oliveira. O atleta vinha correspondendo bem nas vezes em que era acionado até se lesionar.

Com isso, a provável escalação do Tricolor do Arruda para o embate diante do Paraná é: Júlio César; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa; Wellington Cézar, Derley e João Paulo; Bruno Paulo, André Luís e Ricardo Bueno. Porém, a formação ainda não está confirmada, visto que o comandante Coral testou algumas mudanças durante a movimentação.

Dentre as variações, Giva acionou Thiago Primão na vaga de Wellington Cézar e Léo Lima na vaga de André Luís. Com isso, modificou o esquema para o 4-2-2-2, mantendo Derley e Primão na cabeça de área, enquanto João Paulo e Léo Lima ficavam responsáveis pela armação.