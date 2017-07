Buscando nova tática, Givanildo volta a testar mudanças para jogo com Paraná

Givanildo decidiu manter a mesma base do time que encerrou o treino da última terça (Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

Último treinamento para encarar o Paraná, fora de casa, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz realizou na tarde desta quarta-feira (26) mais uma preparação em Aldeia. O principal destaque foi a opção do treinador Givanildo Oliveira em manter a mesma base da escalação que encerrou a movimentação do treino da última terça (25).

Givanildo não poderá contar com os mesmos onze que encerraram o treinamento anterior, visto que o lateral esquerdo Tiago Costa deve que ser poupado devido ao cansaço muscular, tendo o seu lugar ocupado pelo jovem Williams Luz, da base, e o atacante Bruno Paulo, que ficou de fora por causa de uma forte amigdalite e deu vaga a André Luís. Com isso, a escalação titular desta quarta foi: Julio Cesar; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva, Williams Luz; Derley, Thiago Primão e Léo Lima; André Luís, João Paulo e Ricardo Bueno.

Os atletas que iniciaram a movimentação no time titular foram mantidos até o final, sem alterações. Com isso, está praticamente confirmada a entrada de Thiago Primão definitivamente na vaga de Wellington Cezar, a única dúvida fica por conta do possível retorno de Bruno Paulo.

A maior novidade do dia dos Corais foi o anúncio da contratação do lateral esquerdo Yuri, de 21 anos. O atleta, que recentemente defendeu as cores do Criciúma, chega ao Arruda emprestado pelo Botafogo logo após seu retorno do time catarinense para o carioca. No site oficial do Santa Cruz, foi destacado o poder de ofensividade do jogador, que já chegou inclusive a atuar como meia. Ele é esperado para a realização de exames médicos e assinatura do contrato com o Tricolor da Beberibe.