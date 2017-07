Meia Léo Lima celebra retorno à titularidade no Santa Cruz: "Vou me doar ao máximo"

Meio-campista tricolor, porém, ainda não sabe quem será seu parceiro no setor (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

O empate diante do Boa Esporte na última sexta-feira (21), na Arena de Pernambuco, já virou passado no Santa Cruz. Virando a chave para enfrentar o Paraná, na tarde desse sábado (29), o Mais Querido tirou a semana buscando se preparar e focar exclusivamente no adversário. O técnico Givanildo Oliveira testou novidades no time, mas deixou em aberto quem vai a campo.

Uma dessas é o meia Léo Lima, que está voltando de contusão depois de seis jogos e entrou contra os bovetas na última rodada. Retornando à titularidade e demonstrando auto-confiança, o meio-campista afirma que o empenho apresentado durante os treinos seja essencial para ter chance de voltar a encostar no G-4.

"Vou me doar ao máximo e, lá na frente, vamos resolver. Infelizmente, eu tive uma lesão que me deixou fora de alguns jogos. Agora, vinha me dedicando aos treinamentos e espero estar dentro do time para poder ajudar e que possamos trilhar o nosso caminho, que é o G-4 e nós não podemos nos afastar", declarou o armador, que valoriza uma possível parceria com João Paulo no setor e exalta o treinador coral.

Lateral-direito Alex Travassos deve ser mantido após estreia pelo Santa Cruz (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

João Paulo tem um talento indiscutível e, se for para entrarmos juntos, mesmo ele mais aberto pelos lados, vamos procurar fazer uma tabela. Já Givanildo é um sujeito homem, personalidade fortíssima e é um cara que protege muito os jogadores dele. Fiquei admirado com isso, já que não precisa ser explosivo para proteger seus jogadores", completou.

Na manhã desta quinta-feira (27), no Arruda, o Mais Querido realizou o último treino em Recife antes de viajar à Curitiba. A movimentação, no entanto, não contou com a montagem da equipe titular visando duelar com os paranistas, porém não esclareceu quem vai começar jogando o confronto. Bruno Paulo, com amigdalite, não treinou mais uma vez e a presença é incerta.

Caso não tenha mexidas de última hora, o comandante tricolor deverá jogar com: Júlio César; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa; Derley, Thiago Primão (Wellington Cézar), Léo Lima e João Paulo; André Luís (Bruno Paulo) e Ricardo Bueno.