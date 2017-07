Bruno Paulo é vetado e desfalca Santa Cruz contra Paraná

Google Plus

Santa Cruz/Rodrigo Baltar

O Tricolor do Arruda perdeu mais um jogador para partida de sábado, na Arena de Pernambuco. O atacante Bruno Paulo ainda não se recuperou de uma amigdalite. O Departamento coral esperou até a manhã desta sexta-feira (28) para definir a situação do jogador e não viajou com o grupo para Curitiba.

Com desfalque, o Santa Cruz deve escalar o atacante André Luis, mas o técnico Givanildo Oliveira só revelerá a escalação minutos antes do duelo. Durante a semana de treinos, Givanildo deu uma dica do que pretende propor na partida. Um outro desfalque importante é o volante Elicarlos, o atleta foi vetado por uma lesão na coxa direita.

Uma novidade para a partida, é que o técnico Giva contará com o jogador João Ananias. Na quinta-feira, o volante foi regularizado junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pelo time.

Sobre o jogo contra o Paraná, o experiente meia-atacante Léo Lima deve voltar ao time titular e mostrou muita confiança para a próxima partida e falou da importância de buscar a vitória em Curitiba. "Não podemos perder, derrota é sempre ruim. Temos que pensar nos três pontos. Se não puder ganhar, ao menos empatar. Na maioria dos jogos, temos feito gols. Não vai ser nessa partida que vai mudar. Temos que nos defender e, lá na frente, vamos resolver", comentou Léo.

Com todos os problemas enfrentados pelo treinador, a cobra cobral deve entrar em campo com a seguinte formação Julio Cesar; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa; Derley, Thiago Primão e Léo Lima; André Luis, João Paulo e Ricardo Bueno.