Ricardo Bueno reconhece má fase do Santa Cruz: "Mudança tem que ser rápida"

Sob comando de Givanildo Oliveira, Mais Querido venceu apenas uma vez na Série B (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Antes colado no G-4, o Santa Cruz vem caindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Na noite dessa terça-feira (1º) diante do Paysandu, na Arena de Pernambuco, o Mais Querido chegou ao sexto compromisso sem vencer ao perder por 2 a 1, com gol único marcado por Ricardo Bueno.

O atacante tricolor, inclusive, reconhece o momento ruim da equipe no certame nacional. O centroavante, artilheiro do time ao marcar quatro tentos, lamenta o resultado negativo somado com o apoio da torcida e pede para que a recuperação seja rápida, pois o revés deixou a degola mais próxima.

"Saímos tristes, porém não nos resta nada que não seja tentar mudar o panorama. Da mesma forma que jogamos mal nesses últimos jogos, poderemos dar a volta por cima e reencaminhar as vitórias, entretanto isso tem de acontecer logo. Não adianta mais falar na briga por acesso se dentro de campo não está acontecendo", disse o goleador, que teve o discurso endossado pelo zagueiro Anderson Salles.

"Futebol é dinâmico. Sabemos da dificuldade do campeonato e, apesar do momento do Paysandu, esperávamos que o duelo fosse mais difícil. Estávamos bem na partida e tomamos gol de falta, com mérito total do time deles. Logo depois, veio a expulsão do Júlio César, complicando as coisas de uma vez. Quando o resultado positivo não vem, a cobrança é natural", argumentou o defensor.

Contra o Juventude no Alfredo Jaconi, às 16h30 do próximo sábado (5), os pernambucanos terão uma árdua missão para reencontrar o trajeto das vitórias. Lamentando os desfalques e mostrando motivação para o objetivo, o técnico Givanildo Oliveira pede que o grupo se empenhe e busque vencer.

"Para reagir, temos que nos levantar e encarar os desafios. No sábado, contra o Juventude, já teremos outro compromisso e não iremos fugir. Os desfalques estão dificultando, contudo os torcedores não querem saber se houve um desfalque aqui e outro ali. Quem entrou vai ter que corresponder, mas é claro que isso atrapalha", encerrou o treinador.