Titular pela primeira vez na Série B, Jaccson busca aproveitar chance no Santa Cruz Arqueiro tem sexta oportunidade de titular na temporada após expulsão de Júlio César diante do Paysandu

Goleiro do Mais Querido entrou no decorrer do último jogo e vai fazer estreia entre os 11 (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Na equipe desde o início de 2017, o goleiro Jaccson disputou somente cinco partidas pelo Santa Cruz até aqui, tendo agradado a torcida nas vezes em que foi acionado. No próximo sábado (5), contra o Juventude em duelo pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, receberá nova oportunidade devido a expulsão do titular Júlio César na última partida, em derrota diante do Paysandu. Vivendo expectativa de fazer a estreia entre os 11 no certame nacional, o camisa 12 acredita que não levar gol é um passo fundamental para o objetivo ser atingido. Deixando boa impressão nos confrontos em que defendeu vestindo a camisa tricolor, utiliza como trunfo ter sofrido um tento. "Para ganhar, não sofrer gols já é um grande passo e acho que a gente também tem que fazer gols. Como estamos tendo muitas mexidas por conta de suspensões, isso pode atrapalhar o entrosamento da equipe, mas vamos com o propósito de jogar um pouco mais fechado e tentar buscar essa vitória", comentou, dizendo conhecer o adversário por ser gaúcho e cria do Internacional, destacando os pontos fortes. Formado na base do Internacional, Jacsson destaca força do Juventude (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz) "Jogar no Sul é sempre bom, já conheço o ambiente e sei como o duelo vai ser. O Juventude tem um modelo muito forte sempre e eles usam a força da bola parada. Eles usam muito da força de bater faltas na área já do meio de campo, explorando muito esse ponto", analisou o atleta coral. O jogo é no Alfredo Jaconi e o Verdão tem o quarto melhor retrospecto como mandante, acumulando 70,4% de aproveitamento, mesmo sem vencer há seis rodadas. Os tricolores entram pressionados pela vitória, principalmente por se aproximarem da zona da degola e caírem para a 15ª posição, com 23 pontos. Com muitos problemas para definir quem vai a campo, Givanildo opta pelo mistério, mas deverá confirmar o Mais Querido com: Jacsson; Alex Travassos, Anderson Salles (Sandro), Jaime e Tiago Costa; João Ananias, Wellington Cézar (Willams Luz) e Thiago Primão; André Luís, Ricardo Bueno e Bruno Paulo.