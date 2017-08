Santa Cruz anuncia contratação do jovem atacante Pachu

Atleta de 21 anos chega ao Santa para disputar a Série B(Foto: Divulgação / Botafogo)

O Santa Cruz anunciou, na noite deste domingo (06), a contratação de um novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do jovem atacante Pachu, de 21 anos, que pertence ao Botafogo, onde é tratado como uma promessa, e assinou com o Tricolor do Arruda por empréstimo até o final da temporada.

O atleta surgiu no time profissional do Alvinegro carioca no final do ano passado, quando chamou a atenção do técnico Jair Ventura ao se destacar nas categorias de base, onde conquistou o até então inédito título do Campeonato Brasileiro sub-20. No entanto, nas partidas que disputou na equipe principal, não conseguiu se firmar.

De acordo com o site oficial do Santa Cruz, a característica de destaque de Pachu é a velocidade, apesar de sua alta estatura, podendo ser utilizado como centro-avante ou nos lados do campo. É o segundo reforço que chega por empréstimo do Botafogo para a disputa da segundona, ao lado do lateral esquerdo Yuri.

O atacante deu seus primeiros passos no futebol com a camisa do Flamengo, até ser dispensado aos 16 anos e ir para o Botafogo. No início do ano passado, foi emprestado ao Gonçalense, para a disputa da segunda divisão do campeonato carioca.

O jogador é esperado no Recife até a próxima quarta-feira (16). Ao chegar, é aguardado no Arruda para a realização de exames médicos e assinatura do seu contrato com o clube Coral.