Givanildo ganha opções e define Santa Cruz com mudanças para duelo contra Criciúma

Treinador tricolor encerra mistério e escala time para confronto ante os catarinenses (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A derrota para o Juventude, no último sábado (5), já virou passado ao Santa Cruz. Com o resultado negativo ficando para trás, o técnico tem novidades na montagem do time titular, uma vez que ganha retornos, além de ter desfalques, deixando em aberto quem vai iniciar diante do Criciúma nessa terça-feira (8).

Em atividade realizada no Arruda - palco do jogo com o Tigre - na tarde desta segunda-feira (7), Givanildo Oliveira sabe que não vai poder ter o lateral-direito Nininho e esquerdo Tiago Costa, ambos suspensos por terem recebido o terceiro amarelo. Além deles, os meias Léo Lima, que ainda está liberado devido ao falecimento da esposa, e João Paulo, em recuperação de lesão, seguem de fora.

Por conta disso, algumas definições que foram confirmadas durante o treino. No gol, Júlio César cumpriu suspensão e recupera o lugar antes ocupado por Jacsson, assim como Bruno Silva e Derley vão à zaga e ao meio-campo, respectivamente, fazendo Anderson Salles e Wellington Cézar ficarem como opção no banco de reservas.

Lateral Yuri, contratado junto ao Botafogo, fará a estreia pelo Mais Querido (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Na lateral-direita, Alex Travassos e Gabriel Vallés disputaram uma vaga e o Alex, mais cotado para assumir pois vinha atuando regularmente, foi o escolhido. Na esquerda, entrará o jovem Yuri, contratado junto ao Botafogo e que vai fazer a estreia no Mais Querido, por ficar disponível apenas na última semana.

Ainda assim, o treinador reconhece o momento conturbado vivido por sua equipe na Segundona, com a zona de rebaixamento bem próxima: "Essa competição é desse jeito mesmo e estamos há quatro jogos sem ganhar. Em doze pontos, fizemos apenas um. Isso foi crucial para ficar ali perto do Z-4", declarou Givanildo.

Sem mistério e indefinições, a Cobra Coral vai encarar os catarinenses pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 com: Júlio César; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva e Yuri; João Ananias, Derley e André Luís; Halef Pitbull, Ricardo Bueno e Bruno Paulo.