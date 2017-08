Em situação irregular, Santa Cruz e Criciúma fazem confronto direto por reabilitação

INCIDENCIAS: Partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada no Arruda, em Recife, em Pernambuco

Mesmo com a Série B do Campeonato Brasileiro 2017 equilibrada, as equipes iniciam um novo ciclo na noite desta terça-feira (8). No Arruda, às 19h15, Santa Cruz e Santa Cruz se enfrentam pela 20ª rodada, que é a primeira do returno, buscando maior reabilitação e visando voltar a vencer após sequência negativa.

Sem ganhar há quatro jogos, o Mais Querido se aproximou da zona da degola e vem em má fase ao perder para o Juventude por 2 a 1, fora de casa, no Alfredo Jaconi. O resultado deixou os corais na 16ª posição e muito próximos do Z-4, já que somam 23 pontos, três em vantagem para o Figueirense, primeiro adversário no grupo de descenso.

Em situação menos conturbada, mas mirando se distanciar ao máximo dos últimos colocados, o Tigre mantém confiança na briga pelo acesso. Na última sexta-feira (4), dentro de seus domínios, o Brasil foi superior e levou a melhor. A derrota fez os catarinenses caírem à 12ª colocação, além de seguir com 26 pontos ganhos, cinco abaixo do G-4.

Santa Cruz modificado para voltar a vencer

Em atividade realizada no Arruda - palco do jogo com o Tigre - na tarde dessa segunda-feira (7), Givanildo Oliveira sabe que não vai poder ter o lateral-direito Nininho e esquerdo Tiago Costa, ambos suspensos por terem recebido o terceiro amarelo. Além deles, os meias Léo Lima, que ainda está liberado devido ao falecimento da esposa, e João Paulo, em recuperação de lesão, seguem de fora.

Por conta disso, algumas definições que foram confirmadas durante o treino. No gol, Júlio César cumpriu suspensão e recupera o lugar antes ocupado por Jacsson, assim como Bruno Silva e Derley vão à zaga e ao meio-campo, respectivamente, fazendo Anderson Salles e Wellington Cézar ficarem como opção no banco de reservas.

Atacante Ricardo Bueno, artilheiro coral no torneio com quatro gols, é titular (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Na lateral-direita, Alex Travassos e Gabriel Vallés disputaram uma vaga e o Alex, mais cotado para assumir pois vinha atuando regularmente, foi o escolhido. Na esquerda, entrará o jovem Yuri, contratado junto ao Botafogo e que vai fazer a estreia no Mais Querido, por ficar disponível apenas na última semana.

Ainda assim, o treinador reconhece o momento conturbado vivido por sua equipe na Segundona, com a zona de rebaixamento bem próxima: "Essa competição é desse jeito mesmo e estamos há quatro jogos sem ganhar. Em doze pontos, fizemos apenas um. Isso foi crucial para ficar ali perto do Z-4", declarou Givanildo.

Criciúma usa motivação para se reabilitar

Bastante irregular na Segundona, o Criciúma tenta dar um fôlego extra diante do Santa Cruz, fora de casa, no Arruda. Em relação ao time que perdeu para o Brasil no Heriberto Hülse, três mudanças entre os 11 já são certeza. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Jonatan Lima abre espaço para a entrada de Jocinei.

O também cabeça de área Douglas Moreira, que está com desgaste, se junta ao atacante Lucão como poupados e fica de fora da partida a ser disputada em Pernambuco, além de lesões sofridas. Em compensação, o treinador Luís Carlos Winck deve promover outras duas substituições na equipe titular, pois visa uma alternativa diferente.

Atacante Lucão, um dos destaques do Tigre, será poupado ante o Santa (Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma EC)

Há a expectativa das entradas de Diego Giaretta e Maicon Silva para os lugares ocupados anteriormente por Nino e Diogo Mateus, sendo uma opção do comandante. O médico dos carvoeiros, José Carlos Ghedin, é cauteloso e diz que Lucão foi preservado devido a um incômodo no pé sentido contra o Xavante.

"Na partida contra o Brasil, no finalzinho, Lucão levou um chute no pé e apareceu no departamento médico no dia seguinte. Por edema e por dor, achei que tivesse quebrado, mas felizmente não. Só que tal local é doloroso e fizemos o tratamento mas, como ele ainda sente incômodo, o afastamos dessa partida com o Santa", afirmou o doutor.