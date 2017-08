Amargando derrota no aniversário, Givanildo promete reação à torcida Coral

(Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

O momento do Santa Cruz segue ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 20ª rodada da competição, os Corais receberam o Criciúma no Arruda na noite desta terça-feira (08) e foram derrotados de virada por 2x1, no jogo que marcou a volta do time ao seu estádio depois de cinquenta dias.

A partida era especial também para o técnico Givanildo Oliveira, que completava 69 anos, mas não teve o presente que queria. Na entrevista coletiva concedida depois do duelo contra os catarinenses, Giva não fugiu da má fase enfrentada pelo clube, mas prometeu uma melhora, mesmo diante das dificuldades.

''Como o torcedor vai ficar depois de quatro derrotas? Eu só tenho que pedir desculpa pelo que está acontecendo e ao mesmo tempo deixar a esperança que, dependendo de algumas situações, nós vamos reagir. Isso é um fato. O futebol tem momento e essa não é a primeira vez que passo um ruim. Temos que ter forças'', disse.

De acordo com o comandante da equipe Tricolor, o situação adversa se deve principalmente às dificuldades financeiras e à falta de possibilidades de repetir a equipe titular, coisa que não consegue fazer há nove jogos. No entanto, quando questionado sobre sua continuidade no cargo, o treinador demonstrou ainda acreditar no projeto e numa saída desse mau momento.

''Quando eu acho que chegou meu limite, eu vou embora. Acho que ainda tem condições. Acredito que podemos reverter e sair dessa situação. Se vocês forem fazer uma pesquisa para saber quantas vezes eu entreguei o cargo vão ver que só entrego quando as coisas não estão andando. Era muito prático para mim dizer que estou fora, mas não é assim'', explicou.

O Santa Cruz ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada, caso o Figueirense vença o Goiás no próximo sábado (12). O próximo desafio Coral é diante do Guarani, no Brinco de Ouro em Campinas, no outro sábado (19), às 16:30.