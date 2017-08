Santa Cruz anuncia dispensa de Jaime e Alex Travassos

Com apenas quatro partidas disputadas, Alex Travassos é um dos atletas a deixar o clube(Foto: Divulgação / Santa Cruz)

O Santa Cruz anunciou, na tarde desta quinta-feira (10), o desligamento de dois atletas de seu elenco. Trata-se do zagueiro Jaime, contratado no início da temporada, e do lateral direito Alex Travassos, que chegou ao Arruda no final de junho deste ano. Por enquanto, ninguém da direção se pronunciou publicamente sobre as dispensas.

Com contrato assinado até o final de 2017, Jaime vinha sendo titular na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo nunca tendo caído nas graças da torcida Coral. O defensor iniciou a sua passagem no Tricolor como titular, mas com o passar do tempo, perdeu a posição para Anderson Salles, retomando a vaga após lesão do agora ex-companheiro, em junho.

Na última semana o jogador se envolveu em um episódio que desagradou a diretoria Tricolor, quando ironizou a situação de dificuldade financeira vivida pelo clube numa publicação em uma rede social de Roberto, ex-lateral esquerdo do clube, que agora veste a camisa da Chapecoense. Na ocasião, o zagueiro teria comentado ''paga nós, Roberto'', pedindo que o ex-colega de equipe ajudasse com os salários atrasados.

Já o recém contratado Alex Travassos, está de saída devido à questão técnica. O lateral, que também tinha vínculo até o final da temporada, foi um dos reforços trazidos especialmente para disputa da segundona. No entanto, só chegou a realizar quatro jogos com a camisa Coral, quantidade suficiente para despertar a impaciência do torcedor, que mesmo nesse pouco tempo, já chegou a vaiá-lo durante as partidas.

Em meio ao momento conturbado dentro e fora das quatro linhas, ainda há a possibilidade de mais dispensas serem anunciadas no Arruda dentro dos próximos dias. Por enquanto, os atletas seguem se preparando para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B, marcado para o outro sábado (19).