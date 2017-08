Com Grafite e Léo Lima de titulares, Santa Cruz treina para duelo contra Guarani

Atacante Grafite treinou entre os titulares (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz Futebol Clube)

O técnico Givanildo Oliveira promoveu um treino tático nesta quarta-feira, no Arruda. As novidades foram as presenças de Grafite e Léo Lima treinando entre os titulares. Com isso, existe a expectativa para a reestreia do centroavante e para o retorno do meio-campista.

Recém-chegado ao clube, Grafite está com o físico em dia treinou no time titular durante 45 minutos do coletivo. Agora sua reestreia depende apenas de questões burocráticas. O atleta tem até a sexta-feira para ser regularizado, no BID da CBF.

Enquanto isso, Léo Lima volta ao time após ficar de fora das últimas rodadas por conta do falecimento de sua esposa. Nas ultimas partidas ele vinha sendo substituído por Thiago Primão, porém, nas atividades ele voltou ao time no lugar de Willams Luz.

O time do Santa Cruz foi formado por Julio Cesar; Nininho, Anderson Salles, Sandro e Yuri; Elicarlos, Derley e Léo Lima; André Luís, Bruno Paulo e Grafite.

Após o treinamento, Givanildo chamou Yuri, Williams Luz e André Luis para ouvir orientações do comandante em particular. Além disso, após os treinamentos, Anderson Salles, Nininho e Derley ficaram treinando cobranças de faltas, enquanto João Ananias e Wellington Cezar aprimoraram os passes com o auxiliar técnico Zé Carlos.

O único desfalque confirmado para a partida é o atacante Ricardo Bueno. A comissão técnica estava no aguardo pela melhora do jogador até momentos antes da viagem, mas como o quadro não evoluiu positivamente, a decisão de vetá-lo foi antecipada. O mais cotado para entrar em seu lugar é Grafite. As outras opções são Julio Sheik e Halef Pitbull.