Para se afastar do Z-4, Givanildo Oliveira aposta em Santa Cruz com mais experiência

Treinador tricolor tenta dar novo ânimo à equipe após sequência sem vitórias (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A fase do Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro 2017 não é nada positiva e foi agravada com a derrota sofrida para o Criciúma no Arruda na última terça-feira (8). Ciente da necessidade de mudança, a diretoria tricolor dispensou o zagueiro Jaime - por indisciplina - e o lateral-direito Alex Travassos, que não agradou a torcida e tinham vínculo até o fim do ano.

Para deixar o momento incômodo de lado e ganhar fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento, Givanildo Oliveira contou com a chegada de Grafite visando dar experiência ao elenco. O comandante ainda promoveu a entrada do atacante e de nomes como Léo Lima aos titulares durante a semana de treinos.

Mesmo assim, Givanildo minimiza a questão de idade dos jogadores, já que tenta mesclar e valorizar os mais experientes para levantar o time. De acordo com o técnico tricolor, poder contar com peças importantes ao restante do grupo é fundamental para aumentar o moral coletivo e isso independe da juventude.

Recém-contratado, atacante Grafite ganha espaço entre os titulares no Santa (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

"Eu não sou contra o fator idade, porque seria contra mim e por conta da experiência no futebol. Sempre tive o pensamento que fez 16 anos, para mim, é homem. A rodagem ajuda e espero que tenham condições de jogar até o fim. São profissionais e estão jogando ainda. Nem atinei para isso", afirmou Giva, que entra também com o zagueiro Sandro na titularidade.

Na lateral-direita, Nininho ganha a vaga após a saída de Travassos, já o jovem Yuri é mantido na esquerda com a ausência de Tiago Costa. Dos que entram entre os 11, apenas Léo vinha atuando, mas estava de fora devido ao falecimento da esposa, pois Elicarlos estava lesionado há um mês e Graffa estava sem atuar.

Ricardo Bueno, contundido, está entre as baixas. Caso não tenha mais desfalques, o Mais Querido vai a campo ante o Bugre com: Júlio César; Nininho, Anderson Salles, Sandro e Yuri; Elicarlos, Derley e Léo Lima; André Luís, Grafite e Bruno Paulo.