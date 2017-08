Santa Cruz anuncia acerto com zagueiro Alison, ex América-MG

Santa Cruz/Divulgação

A diretoria do Santa Cruz ainda trabalha para qualificar o elenco visando o Campeonato Brasileiro da Série B. No início da tarde desta segunda-feira (21), o zagueiro Alison foi anunciado como novo reforço do clube para o restante da temporada. Ele tem 33 anos e seu último time foi o América/MG, onde jogou 67 partidas e marcou quatro gols.

O atleta já trabalhou com o Givanildo Oliveira quando o técnico comandava o América-MG, entre 2015 e 2016. Com o treinador, o jogador conquistou o acesso à Série A. Em 2016, sagrou-se campeão mineiro. Agora, eles se reencontram no Arruda. Alison estava no Ituano-SP e chega para a ocupar o espaço que ficou vago com a dispensa de Jaime. O atleta veio por empréstimo até o fim do ano.

A previsão é que Alison desembarque no Recife nesta terça-feira, para a realização de exames médicos e assinatura de contrato, no Arruda. O jogador é o 14º reforço do Santa para a Série B. Nascido em Parnamirim-RN, o jogador acumula passagens por Criciúma, Bahia, Vitória, ABC, Treze, Náutico e América-MG.

De acordo com o Jomar Rocha, o atleta veio com aprovação do técnico "Ele é veterano. Já é conhecido. Foi indicação do técnico Givanildo . Vem por empréstimo do Ituano até o fim da Série B", afirmou o diretor.

O Santa Cruz agora contará com quatro atletas para a zaga. Alison, Bruno Silva, Sandro e Anderson Salles.