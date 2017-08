Apresentado pelo Santa Cruz, zagueiro Alison elogia trabalho do técnico Givanildo

Empolgado por voltar a trabalhar com Givanildo, Alison é apresentado no Santa Cruz(Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

O Santa Cruz apresentou na tarde da última quinta-feira (24) o seu mais novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alison, de 33 anos, conhecido do torcedor pernambucano pela passagem que teve pelo Náutico em 2013 e conhecido também pelo técnico Coral, Givanildo Oliveira, com quem trabalhou em 2015 e 2016 no América MG.

Pelo Coelho, os dois conquistaram o acesso para a primeira divisão em 2015 e venceram o Campeonato Mineiro em 2016. Pelo Tricolor do Arruda, o atleta espera repetir os bons resultados ao lado do comandante, e para isso, acredita na reação da equipe dentro da competição.

''A gente tem que ser otimista. Sabemos que a realidade é o fim da tabela, mas sabemos que a Série B é tão dinâmica, que o Santa Cruz que perdeu cinco seguidas, se ganhar duas, três, podemos nos aproximar do pelotão de cima. A realidade é sair da zona, vencer e sair galgando coisas melhores'', comentou.

Ainda segundo o defensor, a possibilidade de trabalhar novamente com Giva foi o que mais pesou para seu acerto com o Santa. O jogador fez questão de elogiar, sobretudo o caráter do treinador, que classificou como um ''sujeito homem''. ''Estou aqui exclusivamente por ele, um cara profissional, correta e que sempre age com honestidade, um sujeito homem. ''

Durante esta sexta-feira (25), o zagueiro já foi regularizado e, com isso, está a disposição para a partida contra o CRB, marcada para o próximo sábado (26), no estádio do Arruda pela 23ª rodada da Série B. O próprio Alison garantiu estar pronto fisicamente para atuar.''Fisicamente eu chego um pouco sem ritmo, mas a vontade de vencer supera isso'', afirmou.