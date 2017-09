Marcelo Martelotte exalta primeira semana de trabalhos à frente do Santa Cruz

Foto: Rodrigo Baltar|Santa Cruz

A primeira semana de trabalho de Marcelo Martelotte em sua terceira passagem no comando técnico do Santa Cruz foi encerrada na manhã deste sábado (2), quando o Tricolor do Arruda goleou a Cabense em jogo-treino por 5 a 0, com gols marcados por Grafite e Halef Pitbull, que foi o destaque com quatro tentos assinalados.

Segundo o treinador, a programação foi importante para o conhecimento do elenco e da iniciação das táticas para sair da situação dramática que a equipe está envolvida. “Foi uma boa semana. Tínhamos alguns objetivos nessa semana. No início, era conhecer melhor a característica dos atletas e já começar a preparação para a nossa reação. Tivemos um jogo-treino interessante também, então conseguimos cumprir nossos objetivos. Temos um dia de descanso para retornar na segunda-feira e começar a preparação para o jogo contra o ABC. Encaro o jogo-treino muito mais como um treinamento, uma situação de simulação. Importante observar alguns defeitos para serem corrigidos. Mas enxerguei mais virtudes, com a entrega dos jogadores e a qualidade do grupo”, explicou.

Dado e cumprido o primeiro passo, o Santa Cruz visa mais diretamente o jogo contra o ABC. De acordo com Marcelo Martelotte, a definição de algumas táticas vai ser trabalhada durante a semana para o Tricolor sair vitorioso na partida. “Iniciaremos a semana pensando no jogo contra o ABC. Essa sequência vai ser dada para que preparemos bem a equipe. Principalmente na parte tática, com algumas situações que criamos. O importante é definirmos bem a nossa maneira de jogar para essa partida, que é de fundamental importância”, concluiu.

Quatro jogadores são dúvidas para este duelo. O atacante Ricardo Bueno sentiu lesão na última quarta-feira (30), e seus substitutos imediatos, os também atacantes Júlio Sheik e Bruno Paulo também saíram mais cedo das atividades realizadas na sexta-feira (1º). Enquanto Sheik reclamou de dores na coxa, Bruno sofreu uma entorse no tornozelo. Quem também está no departamento médico é o lateral-esquerdo Yuri. Alternativas serão trabalhadas durante a semana.

O Santa Cruz encara o ABC às 19 horas do próximo sábado (9), na Arena das Dunas, em Natal/RN, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017. O Tricolor acumula seis derrotas seguidas e soma 23 pontos, na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O time potiguar está em situação mais crítica, afundado na última colocação, com apenas 16 pontos somados.