Antes afastado por lesões, lateral Walber celebra acerto com Santa Cruz: "Estou bem fisicamente"

Buscando dar uma retomada na carreira, atleta se diz pronto para retorno aos gramados (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Após quase duas semanas realizando trabalhos físicos e específicos no Arruda, o lateral-direito Walber foi confirmado como novo contratado do Santa Cruz na última sexta-feira (1º). Integrado ao grupo coral, veio por indicação de Givanildo Oliveira para um período de observação, no entanto permaneceu mesmo após a saída do comandante.

Nesta segunda-feira (4), foi apresentado oficialmente pela Cobra Coral, assinando o contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Chegando sob desconfiança por ter atuado em apenas dez jogos durante um ano e meio, o jogador reconhece as dúvidas acerca de seu passado, mas celebra a oportunidade de ressurgir na carreira.

"Entendi de forma natural, até porque meu ano passado - a passagem pelo Náutico - aqui não foi interessante e, por conta disso, existiram as dúvidas. E a grande oportunidade de defender um clube grande que é o Santa Cruz faz minha expectativa ser a melhor possível. Espero dar a volta por cima e estou muito feliz. Tive uma contusão, fiz uma cirurgia e não consegui dar sequência no trabalho", assegurou, mostrando ter o mínimo de conhecimento do trabalho de Martelotte, pois estiveram juntos no América-RN em 2014.

"Trabalhei com o Marcelo no América-RN em 2014, mas não o conheço tanto. Foram apenas 12 rodadas, mas aqui já sei que ele é uma pessoa muito justa e tenta colocar a melhor equipe. Ele tem história no clube, veio para agregar com o que nós já temos aqui e mexeu um pouco sua forma de trabalhar", completou.

Para o setor, o treinador tricolor conta também com Nininho, uma vez que Vitor segue em recuperação da fratura sofrida na tíbia, ainda na 1ª rodada da Segundona. Durante a temporada, o Mais Querido teve Alex Travassos e Gabriel Vallés, entretanto esses já deixaram o clube e não agradaram a torcida.