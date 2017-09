Santa Cruz anuncia contratação do zagueiro Guilherme Mattis

Santa Cruz anuncia contratação de zagueiro (Foto: Divulgação/Fluminense)

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Guilherme Mattis. O atleta disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Bragantindo-SP. O jogador chegará ao Recife nos próximos dias para exames médicos e assinar contrato.



Mattis é conhecido por jogar pelo Fluminense em 2014 e pelo Vitória-BA entre 2015 e 2016. O zagueiro também passou pelo Guarani de Campinas e o Ferroviário-CE.



Guilherme Mattis chega como mais uma opção para a zaga tricolor e disputa vaga com Anderson Salles, Bruno Silva e Sandro.