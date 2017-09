Mesmo com rosto fraturado, zagueiro Anderson Salles deve ser titular do Santa Cruz contra Goiás

(Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

O zagueiro Anderson Salles, que sofreu uma fratura no rosto na partida diante do ABC, realizada na última sexta (8), não deverá passar por cirurgia. Inclusive, de acordo com o médico do Santa Cruz, João Paulo Lafayette, o jogador poderá usar uma máscara de proteção que o deixará apto para atuar no duelo contra o Goiás, na próxima sexta-feira (15), no estádio do Arruda.



''Anderson Salles já vai poder treinar a partir de amanhã. Ele vai pegar a máscara e poderá treinar normalmente. Com essa proteção, ele pode fazer qualquer atividade de contato. Ele já tirou o molde e só falta fazer a proteção interna, ela é feita de silicone e é colocada uma proteção interna para absorver o choque'', explicou.



Se por um lado o técnico Marcelo Martelotte poderá contar com Anderson Salles, o mesmo não pode ser dito para o seu colega de posição. Bruno Silva, que vem realizando tratamento para se recuperar de uma lesão no joelho, assim como o meia Léo Lima, seguem vetados e não enfrentam a equipe goiana.



''Bruno Silva teve um estiramento no colateral medial e não vai para o jogo. Ele será reavaliado na segunda-feira (15) e pode ir para a transição. Léo Lima irá fazer uma infiltração no joelho e provavelmente já vai para a transição nesta semana. Depois de uma dia do procedimento, ele poderá ir para a transição, mas não irá para esse jogo de sexta-feira'', disse João Paulo Lafayette.



Outro atleta que está no Departamento Médico do Tricolor do Arruda é o meia Kelvy. O atleta, que rompeu os ligamentos do joelho há pouco mais de uma semana, foi operado na última terça-feira (11) e só deve voltar a atuar no ano que vem. De acordo com o médico do clube, a cirurgia aconteceu de acordo com o esperado.