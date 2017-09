Com novidades na defesa, Santa Cruz realiza treinamento visando a partida contra Goiás

Foto: Comunicação/Santa Cruz

No treinamento desta quarta (13), Santa Cruz iniciou a preparação para o jogo desta sexta-feira (15) contra o Goiás, no Arruda, pela Série B. O que chamou atenção foi o zagueiro Anderson Salles, que sofreu uma lesão facial no jogo contra o ABC, e treinou na equipe titular com uma máscara de proteção.

Recém-chegado, Guilherme Mattis aguarda a regularização de seu nome no BID da CBF, enquanto isso, treina pelo time dos reservas. No time titular, o comandante repetiu a escalação do jogo último jogo com: Júlio César; Nininho, Anderson Salles, Sandro e Tiago Costa; João Ananias, Derley, Thiago Primão e João Paulo; André Luís e Grafite.

Desde que Martelotte voltou ao Tricolor, o meia João Paulo saiu da função mais centralizada no meio de campo para atuar aberto pela esquerda, tendo mais liberdade para atuar pelos espaços. "Já joguei nessa posição, aqui mesmo no Santa Cruz. Eu me sinto à vontade também. Estou aqui para ajudar e vou fazer o melhor para tirar a equipe dessa situação. Ele me dá muita liberdade para flutuar por dentro e para jogar como meia. Na esquerda, ajudo sem a bola Tiago Costa ou Yuri, dependendo de quem jogar", afirmou o jogador que se recuperou a pouco de uma contusão no joelho.

No andamento do treino, o técnico Coral promoveu três mudanças: Yuri na posição de Tiago Costa, Wellington Cézar substituiu João Ananias e Ricardo Bueno entrou no lugar de André Luís.

O Santa Cruz volta a treinar nesta quinta-feira (14), para as últimas atividades antes da partida contra o clube esmeraldino.