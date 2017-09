Zagueiro Guilherme Mattis é apresentado pelo Santa Cruz e está apto para estreia

Mattis disse ter recebido ótimas referências do seu pai, que defendeu a camisa tricolor em 1997(Foto: Divulgação / Santa Cruz)

O Santa Cruz apresentou, na tarde desta quinta-feira (14), o seu mais novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Guilherme Mattis, de 27 anos, que estava no Bragantino e já teve passagens por clubes como Fluminense, Guarani e Vitória, onde conseguiu o acesso para a primeira divisão, chega agora para vestir a camisa tricolor.

Embora o atleta chegue como uma novidade para o torcedor coral, o Santa Cruz não é algo novo na vida dele. Isso porque o pai do defensor, o ex-lateral esquerdo Robson, já defendeu as cores do Tricolor pernambucano no ano de 1997. Mattis, que na época com apenas sete anos de idade, sempre ia aos treinamentos do pai e muitas vezes aos jogos no Arruda, falou da satisfação de Robson ao saber do acerto do filho com o clube.

‘’Ele (Robson) me mandou uma mensagem de áudio de dois minutos, falando que estava muito orgulhoso. Ele disse que já jogou aqui no Arruda para 50 mil pessoas, e me deu algumas dicas de como é o Santa Cruz e a cidade’’, disse o zagueiro.

O atleta estava atuando pelo Bragantino, onde ajudou a evitar a queda do clube do interior paulista na terceira divisão, o jogador não tem maiores problemas com a parte física. Por já ter sido regularizado, tornou-se uma opção para a partida de amanhã, contra o Goiás, e fez questão de se colocar à disposição do comandante Marcelo Martelotte.

‘’Acho que eu tive uma grande sequência de jogos esse ano, isso é importante para mim. Jogador precisa de ritmo, e eu cheguei preparado fisicamente e com ritmo. Se Marcelo precisar de mim para começar no banco ou jogando, vou estar à disposição, independente da situação’’, comentou.

O próximo desafio do Tricolor acontece às 19:15h da próxima sexta-feira (15), no Arruda. O duelo diante do Goiás pode valer a saída da zona da degola, em caso de vitória coral e revés do Figueirense contra o Internacional, em Porto Alegre. Para ajudar a empurrar o time, a diretoria do clube fez uma promoção, colocando ingressos a partir do valor de dez reais.