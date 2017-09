Martelotte confirma Santa Cruz com duas mudanças para encarar Londrina

Divulgação/Santa Cruz

Santa Cruz realizou o último treino antes da partida, nesta quinta-feira (21), no estádio do Café, a casa do Londrina. O técnico Marcelo Martelotte aproveitou para confirmar o time titular do Santa, com duas mudanças: nas vagas de Derley, machucado, e João Paulo, suspenso, entram Wellington Cézar e Bruno Paulo. Os dois foram acionados na partida contra o Goiás, na semana passada. O segundo, inclusive, marcou dois dos três gols na vitória por 3 a 0.

“Com relação aos substitutos de João Paulo e Derley, já decidimos. Entram Wellington Cézar e Bruno Paulo. Lógico que existem algumas modificações no time, por conta dessas entradas. Até em relação ao posicionamento do adversário. Mas nossa intenção é mudar o mínimo possível para manter os avanços dos últimos jogos. São jogadores de característica diferentes com relação aos que saíram, mas eles também são capazes de manter o padrão da equipe”, afirmou o treinador.

Ele acredita que a vitória sobre o Goiás, junto com o empate fora de casa com o ABC, anteriormente, trouxeram o otimismo de volta ao grupo. "Esse é o aspecto principal. A vitória (contra o Goiás) e a maneira como ela foi conquistada. Com certeza que a confiança aumenta e com isso os jogadores se sentem mais preparados para tentar as coisas dentro de campo", comentou Marcelo Martelotte

O Tricolor vai entrar em campo com: Julio Cesar, Nininho, Anderson Salles, Sandro e Tiago Costa; Wellington Cézar, João Ananias e Thiago Primão; Bruno Paulo, André Luís e Grafite.

O Santa Cruz tem mostrado crescimento dentro de campo. Atuando de uma forma mais aguerrida e oferecendo maiores perigos aos adversários. “Lógico que ainda existem aspectos para evoluir e, em três semanas, não dá para corrigir tudo. Mas, de uma forma geral, estamos em um momento positivo, crescemos em alguns aspectos do jogo. Para o momento, estamos satisfeitos, mas sabemos que ainda precisamos melhorar. A confiança vai aumentando com os bons resultados, estamos vindo de uma excelente semana de trabalho. Temos que trabalhar muito para chegar no objetivo final e essa consciência, de não deixar cair, é fundamental”, avaliou Martelotte.