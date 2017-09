Em jogo morno, Santa Cruz apenas empata com Londrina e tem chance de voltar ao Z-4

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 25ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, DISPUTADA NO ESTÁDIO DO CAFÉ, EM LONDRINA, NO PARANÁ.

Na noite desta sexta-feira (22), o Londrina recebeu o Santa Cruz no Estádio do Café tentando se recuperar da derrota na rodada anterior. No entanto, o Tubarão só empatou por 1 a 1 com o Tricolor na 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Wellington Cézar inaugurou o placar para o Mais Querido, marcando o seu primeiro gol como profissional, enquanto o estreante Ricardinho deixou tudo igual para os anfitriões.

O empate não foi benéfico para nenhuma das equipes. O Tubarão ganhou duas posições na tabela, chegando ao oitavo lugar, com 34 pontos. Mas o Alviceleste pode ser ultrapassado por Criciúma, Brasil de Pelotas e CRB no complemento da rodada. No próximo jogo, o Londrina visitará o Oeste, na Arena Barueri, na terça-feira (26), às 19h15.

Já o Santa Cruz, na 15ª posição, tem chances de voltar à zona de rebaixamento caso o Goiás derrote o Paysandu no Serra Dourada e o Figueirense goleie o ABC por uma diferença de quatro gols. O Cobra Coral terá o Ceará como próximo adversário, também na terça, no Estádio do Arruda, às 19h15.

Sem inspiração, sem gols

A partida no Estádio do Café começou bastante agitada, com ambos os times buscando o campo de ataque. O Santa Cruz foi mais incisivo em suas finalizações, apesar da posse de bola inferior nos dez primeiros minutos. Na primeira chega com perigo, Wellington Cézar ficou de frente para o gol, mas chutou cruzado e a bola se perdeu pela linha de fundo. Em uma nova investida ao ataque, Thiago Primão percebeu a infiltração de Bruno Paulo e enfiou uma linda bola para o atacante, que entrou na área, mas chutou mal.

Os jogadores tricolores pediram um toque de mão de Edson Silva dentro da área, mas o árbitro paulista Thiago Duarte Peixoto mandou o jogo seguir, causando indignação nos atletas do Cobra Coral. Na melhor oportunidade do Tubarão, o atacante Carlos Henrique desperdiçou. O camisa 9 recebeu um belo lançamento de Reginaldo, entrou na área em boas condições e acabou isolando a bola.

Jogo bastante truncado no meio-campo (Foto: Gustavo Oliveira/LEC)

Ambos os times apresentavam dificuldades no setor de criação. No entanto, o Santa conseguia trabalhar um pouco melhor a bola. O meio-campista Thiago Primão era quem organizava o jogo para o Tricolor. Aos 34’, Primão fez uma bonita jogada de feito e quase marcou um golaço. O camisa 93 passou por três marcadores e chutou da entrada da área. A bola desviou no meio do caminho, mas César efetuou a defesa no último lance perigoso do primeiro tempo.

Times marcam, mas empate persiste

O técnico Cláudio Tencati identificou os problemas de sua equipe e promoveu duas mudanças ainda no intervalo: Carlos Henrique e Celsinho deixaram o campo para as entradas de William Henrique e Ricardinho, respectivamente. As alterações não surtiram efeito em seus primeiros minutos. O jogo continuou equilibrado no meio-campo, mas o Santa Cruz chegava com mais objetividade ao campo de ataque, enquanto o Alviceleste trocava passes laterais, facilitando a marcação tricolor.

Aos 11’, Grafite ficou sozinho, de frente para o gol após receber cruzamento de Thiago Primão. Mas o experiente centroavante furou, perdendo uma excelente oportunidade de inaugurar o marcador. Se o veterano falhou, o novato Wellington Cézar não deixou a chance passar. Em um lance de infelicidade, Quaresma cortou a bola para o meio, enquanto o Santa se lançava à frente por intermédio de Nininho e André Luís. A bola sobrou para o volante de 23 anos que chutou de fora da área e abriu o placar: 1 a 0.

O corte mal feito, que resultou no gol do Santa Cruz, não passou despercebido por Tencati. Em reação imediata, o técnico sacou o lateral-esquerdo e pôs Ayrton em campo, o titular da posição. Se com a bola rolando o Londrina não conseguia levar perigo, o Tubarão investiu na bola parada para empatar a partida. William Henrique cobrou escanteio na área e, Ricardinho, livre de marcação, cabeceou a bola para o fundo da rede: 1 a 1.

(Foto:Gustavo Oliveira/LEC)

Com os gols, os times se animaram e começaram a buscar o desempate com mais efetividade. César fez uma bela defesa na falta cobrada por Anderson Salles. Ainda pelo Santa Cruz, Grafite cabeceou forte e Germano salvou em cima da linha. No último lance da partida, William Henrique quase marcou um gol olímpico em cobrança de escanteio.