Martelotte lamenta falha defensiva, mas aprova postura do Santa Cruz

Foto: Reprodução/Santa Cruz

Santa Cruz saiu do Estádio do Café, nesta sexta-feira (22), com empate em 1 a 1, contra o Londrina, pela 25ª rodada do Brasileirão Série B. Após o término do jogo, o comandante tricolor Marcelo Martelotte revelou ter gostado da postura da equipe em campo.

“Eu fiquei satisfeito pela atuação. O comportamento nosso foi muito bom e tivemos um primeiro tempo seguro, com algumas boas oportunidades. No segundo tempo, tivemos mais chances e não ficamos completamente satisfeitos porque não saímos com a vitória. Estávamos bem postados dentro de campo e sofremos um gol quase olímpico, uma bola que é do futebol. Mas, de uma maneira geral, eu gostei. Temos melhorado jogo a jogo e isso nos dá tranquilidade e uma confiança maior para a sequência do campeonato”, comentou.

Apesar da satisfação, o gol sofrido pelo Santa foi fruto de um lance de bola parada, o que gerou chateação, visando que houve treinamentos para evitar esses erros. “Erramos num lance que treinamos muito, mas é natural que aconteça. É um lance de jogo. Sofremos um gol quase que olímpico”, afirmou.

Com o empate, a equipe somou cinco pontos nos últimos seis jogos e o treinou contou que já vê uma melhora do ambiente e pretende dar sequência do time na competição.

“Melhor seria se fossem sete (pontos). Mas, levando em consideração que jogamos dois jogos fora de casa, não é uma pontuação ruim. Principalmente porque vínhamos de uma sequência de derrotas. Você já vê os jogadores com um semblante diferente. Saímos duas vezes e somamos dois pontos e vencemos em casa. Agora temos uma responsabilidade para vencer em casa. O torcedor já começa a ver que pode cobrar do time e estamos prontos para isso”, concluiu Martelotte.