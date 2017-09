Martelotte deixa mistério no ar sobre escalação para enfrentar  Internacional

Com o treinamento fechado, Martelotte abre espaço para várias possibilidades na escalação(Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

Desde que chegou para assumir pela terceira vez o comando técnico do Santa Cruz, em agosto, o treinador Marcelo Martelotte nunca teve o perfil de realizar mudanças radicais em suas escalações, sempre optou por manter uma base e mudar só em situações necessárias. Porém, no treinamento desta quinta-feira (28), o comandante decidiu fechar is portões do treinamento e deixar um tom de mistério sobre a equipe que irá à campo no próximo sábado, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio.

Dentre as possibilidades de novidade na escalação, está a entrada do zagueiro Mattis, recém contratado, no time titular. Como nos últimos jogos a dupla Anderson Salles e Sandro só sofreu um gol, é provável que ambos sejam mantidos, e nesse caso, Mattis entraria para compor uma zaga com três homens, modificando-se o esquema para um 3-5-2 e uma postura mais precavida para o confronto diante do líder da competição.

Com a suspensão do volante Derley, outra possível alteração no esquema de jogo, desta vez dando um caráter mais ofensivo, seria promover a reestreia do meia Natan. Com isso, Wellington Cézar faria a dupla de volantes ao lado de Thiago Primão. Ou João Ananias, que foi titular na penúltima rodada, diante do Londrina, pode receber nova oportunidade.

No ataque, a possibilidade é de Grafite e Ricardo Bueno atuarem juntos. Isso porque o próprio Marcelo Martelotte já comentou nesta quarta (27) que tinha a intenção de aproveitar os dois entre os titulares, inclusive montou uma formação com ambos atuando juntos em um treinamento, mas nunca chegaram a formar de fato a dupla de ataque coral. Nesse caso, a equipe ganharia bastante em experiência, que pode ser útil numa partida que tende a ser bastante difícil.

O duelo diante do Internacional é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e está marcado para as 16:30 do próximo sábado (30). Os colorados são líderes isolados e vem de três triunfos consecutivos, sendo o último um 2x1 no confronto direto contra o vice-líder América Mineiro.