Em situações diferentes na tabela, Santa Cruz e América-MG se enfrentam no Arruda

Em situações diferentes na tabela, Santa Cruz e América-MG se enfrentam neste sábado (7), às 19h, no Arruda. A equipe da casa vem de um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, já os visitantes acumulam duas derrotas e uma vitória.

Enquanto o Coelho está na 4ª posição com 48 pontos, a Cobra Coral soma 29 pontos e está na 18ª colocação. A vitória mineira recoloca o América na vice-liderança, já o triunfo pernambucano é fundamental para a equipe sair da zona de rebaixamento.

Para sair da zona do rebaixamento, Santa Cruz precisa vencer

Pressionado pela má fase da equipe, o treinador Marcelo Martelotte optou por fazer mistério na escalação. Precisando dos três pontos, a principal dúvida é no meio de campo. Martelotte deve levar a campo uma formação com um ou dois volantes e Derley, que volta de suspensão, aparece como um dos favoritos.

"Não acho que seja mais ofensivo quando joga com um volante. Contra o Inter eu entendia que com o Primão teria mais posse de bola e funcionou, não pelo placar, mas pela proposta. Aqui vamos ter que um jogo que precisamos ser mais agressivos, mas se eu optar por dois volantes não vejo o time mais defensivo", avaliou.

O Santa Cruz vem de uma derrota e dois empates, sendo um deles contra o Ceará, no próprio Arruda. Deixando o momento desconfortável de lado, o comandante acredita que sua equipe está mais confiante.

"Eu vejo a estratégia hoje mais voltada para o nosso momento do que para o momento do adversário. Acho que, hoje, a gente tem uma equipe mais confiante do que quando cheguei. O adversário é muito qualificado, mas hoje a gente tem essa confiança de ir buscar o resultado, sendo um pouco mais ofensivo. Talvez, em alguns momentos do jogo, marcando um pouco mais à frente", disse.

Time do Santa Cruz que deve entrar em campo contra o América-MG: Julio Cesar, Nininho, Guilherme Mattis, Anderson Salles e Yuri; Derley, Thiago Primão e João Paulo; André Luís, Bruno Paulo (Wellington Cézar) e Grafite.

Precisando reencontrar o caminho das vitórias, América-MG vem com força total

No primeiro turno, Coelho venceu Santa Cruz por 1 a 0. (Foto: Divulgação/América-MG)

Campeão do primeiro turno, o Coelho precisa voltar a vencer para alcançar o novo líder Internacional. Para isso, o técnico Enderson Moreira conta com força total para a partida contra o Santa Cruz. Com o departamento médico vazio e com apenas um jogador suspenso, o treinador poderá escolher seu XI inicial sem pensar em desfalques importantes.

"O fato de ter todos os jogadores disponíveis é importante nesta reta final de campeonato. Podemos fazer escolhas no aspecto técnico e tático, e não só fazer em função de alguma ausências. Isso é muito positivo", ressaltou.

Após quase um mês sem conseguir escalar a dupla de ataque Luan e Bill, o comandante americano ganhou mais uma opção ofensiva. Luan cumpriu suspensão na última partida contra o Oeste e Bill voltará a jogar após cumprir a suspensão por brigar com Zé Carlos, do CRB, na 23ª rodada. Luan é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com sete tentos, e Bill acumula cinco gols.

Time do América-MG que deve entrar em campo contra o Santa Cruz: João Ricardo, Norberto, Rafael Lima, Messias e Giovanni; Ernandes, Juninho, Ruy e Matheusinho, Luan e Bill.