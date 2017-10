Marcelo Martelotte elogia atuação do Santa, mas aponta dificuldade no aspecto emocional

Google Plus

Foto: Comunicação/Santa Cruz

Santa Cruz foi derrotado para América Mineiro por 1 a 0, na noite deste sábado (7). Com o resultado, o Tricolor permanece na 18º colocação, com 29 pontos.

Após a partida, Marcelo Martelotte analisou que apesar do revés, a equipe coral foi melhor em campo. "Entendo que tivemos uma atuação melhor que a do adversário. Independente se tivemos um grande jogo ou não, mas tivemos mais chances claras, mais posse de bola, tivemos predomínio na maior parte do jogo. Mas não soubemos transformar isso em resultado, que é o mais importante. Essa derrota tem um peso grande porque foi dentro da nossa casa, num momento em que precisávamos muito vencer", disse.

Para o treinador, o motivo dessa sequência de derrotas não é técnica, mas sim, emocional. “O aspecto emocional tem um peso maior. Estamos defendendo bem, criando jogadas. Infelizmente não transformamos isso em gols. O clima é de tristeza pela derrota. Vamos ter esse trabalho de ter a confiança de novo. Todos precisam continuar acreditando. O confronto direto tem um valor maior. Quando joga, não precisa olhar pra outros resultados. Buscar a vitória é fundamental”, declarou.

Na próxima rodada, o Santa Cruz vai enfrentar o Figueirense, em confronto direto, pois a equipe catarinense também ocupa a zona de rebaixamento.