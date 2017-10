Júlio Sheik deixa Santa Cruz e se aposenta do futebol

Atacante não vinha sendo relacionado (Foto: Divulgação / Santa Cruz)

No começo do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz tinha como foco o acesso para a primeira divisão. Por isso, foram feitas várias contratações para fortalecer o elenco, muitas das quais nem estrearam, como Bileu e Pachu. Por outro motivo, que é a provável aposentadoria dos campos, quem deixa o Santa agora é o atacante Júlio Sheik.

Havia um estranhamento, após o jogador deixar antecipadamente o treino após não ser colocado nem no time reserva. Pouco depois, a decisão do atacante de deixar o time coral foi comunicada através de mensagens no grupo de Whatsapp de jogadores do Tricolor. O atacante, inclusive, teria também avisado da sua decisão de deixar o futebol.

Formado na divisão de base do rival Sport, Júlio chegou ao Tricolor do Arruda com status de titular, depois do término de contrato com o Al-Khor, do Catar. Mas isso não se concretizou e após várias partidas na Copa do Nordeste e Série B, o atacante perdeu espaço, sendo deixado de lado inclusive do banco em algumas partidas, principalmente com a chegada de Ricardo Bueno e Grafite.

A última vez que foi utilizado foi na estreia de Marcelo Martelotte, em Natal, contra o ABC. Com a chegada do treinador novo e o bom desempenho nos treinos, se esperava que Sheik tivesse mais oportunidades, o que, obviamente, não aconteceu. Ao todo, ele participou de 17 jogos, sendo apenas cinco como titular, marcando três gols.

Definição do time

A saída de Júlio Sheik está longe de ser um problema para o técnico Marcelo Martelotte montar a equipe que enfrentará o Figueirense, no sábado, às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O comandante tricolor trabalhou o time hoje, buscando a continuidade dos jogadores que foram titulares nos últimos jogos, com: Julio Cesar; Nininho, Guilherme Mattis, Anderson Salles e Yuri; Wellington Cézar, Derley e Thiago Primão; João Paulo, André Luís e Grafite.